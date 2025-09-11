Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 15:16

Мармелад из яблочных долек: готовим без сахара и желатина

Натуральный мармелад из яблочных долек — это полезный десерт, который готовится без сахара и желатина. Это самый простой способ сохранить летний урожай и сделать полезные сладости.

Для приготовления нарежьте 3 яблока тонкими дольками, удалите сердцевину. Разложите дольки на противне с пергаментом, посыпьте 1 ч. л. корицы и полейте 2 ст. л. меда. Сушите в духовке при 100 °C 2–3 часа с приоткрытой дверцей до тех пор, пока дольки не станут упругими.

Готовые мармеладки храните в стеклянной банке — они прекрасно заменят конфеты к чаю, подойдут для перекуса детям и даже тем, кто на диете. Вкус этих мармеладок — это концентрированная сладость запеченных яблок с легкой кислинкой, напоминающая детское пюре, но с упругой желейной текстурой.

Ранее стало известно, как приготовить цветаевский яблочный пирог: рецепт вкуснятины из прошлого века.

