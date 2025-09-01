Цветаевский яблочный пирог: рецепт вкуснятины из прошлого века

Цветаевский яблочный пирог — легендарный десерт, который, по преданию, готовили сестры Цветаевы для своих гостей. Его вкус — это баланс нежного рассыпчатого теста и сочной начинки из яблок, покрытых кремовой заливкой.

Пирог обладает тонкой кислинкой, ванильно-коричным ароматом и тающей текстурой, которая раскрывается полнее после охлаждения в холодильнике.

Для приготовления замесите тесто из 160 г муки, 100 г растопленного сливочного масла, 70 г сметаны и разрыхлителя. Распределите его по форме, создав бортики. Нарежьте 3–5 яблок тонкими дольками, выложите на тесто. Для заливки взбейте 200 г сметаны, 1 яйцо, 150 г сахара и 2 ст. л. муки. Залейте яблоки и выпекайте 50 минут при 180 °C.

Дайте пирогу остыть — и он превратится в настоящий кулинарный шедевр. Этот рецепт вкуснятины из прошлого века точно станет вашим любимцем.

