Творожная шарлотка по-домашнему: пышная вкуснятина на скорую руку

Творожная шарлотка по-домашнему — это невероятно нежный десерт на скорую руку, где сочная яблочная начинка сочетается с воздушной творожной основой, а тонкая хрустящая корочка сверху добавляет текстурный контраст.

Для теста возьмите: 3 яйца, 200 г творога (9%), 150 г сахара, 200 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, ванильный сахар. Для начинки: 3 крупных яблока, 1 ст. л. лимонного сока, 1 ч. л. корицы. Яйца взбейте с сахаром до пышности, добавьте протертый творог, затем муку с разрыхлителем. Яблоки нарежьте дольками, сбрызните лимонным соком и посыпьте корицей. В форму выложите половину теста, затем яблоки и оставшееся тесто. Выпекайте 40 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Подавайте теплой — нежная творожная текстура и сочные яблоки создают идеальный дуэт! Эта пышная вкуснятина станет любимой выпечкой в семье — вкусно, сытно и по-домашнему уютно.

Ранее стало известно, как приготовить пирог из лаваша с курицей и грибами — вкуснее пиццы, а готовится 20 минут.