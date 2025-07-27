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27 июля 2025 в 12:32

Пирог из лаваша с курицей и грибами — вкуснее пиццы, а готовится 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирог из лаваша с курицей и грибами — это хрустящая золотистая корочка снаружи и сочная, ароматная начинка внутри. Нежное куриное мясо, грибы и расплавленный сыр создают гармоничный вкус, а тонкие слои лаваша пропитываются соком, оставаясь упругими. Он получается вкуснее пиццы, а готовится 20 минут.

Для приготовления вам понадобится: 2 листа лаваша, 300 г куриного филе, 200 г шампиньонов, 1 луковица, 150 г сыра, 200 мл сливок, 2 яйца, соль, перец и зелень по вкусу. Курицу нарежьте кубиками, грибы и лук обжарьте до золотистости, смешайте с курицей и потушите 10 минут. Взбейте яйца со сливками, добавьте тертый сыр и специи. В форму выложите слои лаваша, промазывая их начинкой и заливкой. Последний слой смажьте яйцом и запекайте 15 минут при 180 °C.

Горячий пирог посыпьте зеленью — просто, быстро и невероятно вкусно! Этот пирог из лаваша станет вашим коронным блюдом.

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пироги
лаваш
рецепты
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
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