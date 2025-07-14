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14 июля 2025 в 00:05

Тонны сыра и всего 185 ккал: это творожное хачапури не портит фигуру

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это творожное хачапури готовится без пшеничной муки и не портит фигуру! В нем тонны сыра и всего 185 ккал на одну целую лепешку, что делает его отличным выбором для ПП-рациона.

По этому рецепту у вас получится нежная, воздушная лепешка с золотистой корочкой и насыщенным сливочным вкусом, где сырная начинка буквально тает во рту.

Для приготовления смешайте 300 г зерненого творога, 1 яйцо и 50 г рисовой муки, разделите тесто на две части и сформируйте лодочки. Выпекайте 15–20 минут при 180 °C до румяности. Затем заполните лодочки тертым адыгейским и твердым сыром (по 40 г), сделайте углубление и влейте яичный желток. Запекайте еще 2–3 минуты. Подавайте горячим с зеленью — это сытно, вкусно и без вреда для фигуры!

Ранее стало известно, как приготовить картофельную лепешку с тянущимся сыром внутри: заменит и завтрак, и ужин.

рецепты
хачапури
творог
сыры
Дарья Иванова
Д. Иванова
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