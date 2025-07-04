Картофельная лепешка с тянущимся сыром внутри: заменит и завтрак, и ужин

Картофельная лепешка с тянущимся сыром внутри: заменит и завтрак, и ужин

Эта картофельная лепешка с тянущимся сыром внутри — идеальное блюдо, когда нужно быстро и вкусно накормить семью! Она заменит и завтрак, и ужин.

Возьмите 4 крупные картофелины, натрите их на мелкой терке и отожмите лишний сок через марлю. Добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль и перец по вкусу, тщательно перемешайте. Для начинки нарежьте кубиками 150 г сыра (подойдет моцарелла, чеддер или сулугуни).

На разогретую сковороду с растительным маслом выложите половину картофельной массы, распределите ровным слоем. Сверху разложите сыр, оставив 1 см до краев. Накройте оставшейся картофельной массой, прижмите лопаткой. Жарьте на среднем огне 5–7 минут с каждой стороны до золотистой корочки под крышкой.

Готовая лепешка получается хрустящей снаружи, а внутри — ароматный расплавленный сыр, который тянется аппетитными нитями. Подавайте горячей со сметаной или чесночным соусом — это блюдо можно дополнить зеленью, грибами или ветчиной, заложив их вместе с сыром.

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