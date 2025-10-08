Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 15:46

Захарова заявила о поддержке Россией плана Трампа по Газе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия поддерживает план США по урегулированию ситуации в Газе, заявила во время брифинга представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что приоритетами сейчас являются прекращение боевых действий в палестинском анклаве и недопущение дальнейших жертв среди мирного населения.

Мы поддерживаем план администрации США по Газе, который включает режим прекращения огня, освобождение удерживаемых лиц, полномасштабное восстановление гуманитарного коридора, — сказала Захарова.

Ранее представитель ХАМАС Тахер ан-Нуну заявил, что палестинская группировка и Израиль через посредников обменялись списками заложников и заключенных для освобождения. По его словам, в переданном Тель-Авиву перечне указано согласованное число арестованных палестинцев. В настоящее время в Египте между делегациями Израиля и ХАМАС проходят переговоры при участии международных посредников.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС грозит полное уничтожение, если движение не согласится передать власть в секторе Газа. Он подчеркнул, что это станет неизбежным итогом отказа от мирного соглашения.

