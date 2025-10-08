Аналитик назвал страну, где России важно развивать военное присутствие

России важно вернуть военное присутствие на Кубе в формате средств радиоэлектронной разведки, заявил NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко. По его словам, закрытие крупнейшего центра РЭР в островном государстве в начале 2000-х годов было ошибкой, а в свете нынешних реалий Москва заинтересована в исправлении этой ситуации.

Для России в условиях обострения военно-политической обстановки в мире было бы рационально, как минимум, вернуться на Кубу. Хотя бы в формате присутствия средств радиоэлектронной разведки. Как известно, у нас на Кубе был крупнейший центр РЭР, который был закрыт в начале 2000-х годов. Очевидно, это была ошибка, потому что в свете нынешних реалий мы заинтересованы в возвращении. Вопрос остается открытым: есть ли такая возможность и можно ли ее реализовать, — высказался Коротченко.

По его мнению, примером неудачного решения также является уход России с базы Камрань во Вьетнаме, куда вернуться уже не получится. Аналитик добавил, что в случае с Кубой сотрудничество в военной сфере продолжается по традиционным направлениям, включая поставки вооружений и подготовку кадров, а новый договор создаст для этого более надежную юридическую базу.

В свое время мы ушли из базы Камрань во Вьетнаме, и второй раз вернуться туда не сможем. Сможем ли мы вернуться на Кубу в формате хотя бы ограниченного военного присутствия? Этот вопрос остается открытым. Хотя с Северной Кореей все получилось, но здесь был взаимный интерес. Сотрудничество России и Кубы в военной сфере осуществляется по определенным сегментам. Очевидно, что новый договор просто создаст более надежную юридическую базу для подобного рода взаимодействия. Куба заинтересована в поставках российского оружия, подготовке военных кадров, обмене информацией и заходах российских военных кораблей. В рамках этих направлений у нас и будет поддерживаться взаимодействие, — резюмировал Коротченко.

Ранее Госдума ратифицировала межправительственное соглашение о военном сотрудничестве России и Кубы. В правительстве уточнили, что утверждение этого соглашения российским парламентом создаст правовую основу для выработки целей, направлений и форм военного сотрудничества между Москвой и Гаваной.