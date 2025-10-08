Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 15:51

Аналитик назвал страну, где России важно развивать военное присутствие

Аналитик Коротченко: России важно вернуть военное присутствие на Кубе

Гавана, Куба Гавана, Куба Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

России важно вернуть военное присутствие на Кубе в формате средств радиоэлектронной разведки, заявил NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко. По его словам, закрытие крупнейшего центра РЭР в островном государстве в начале 2000-х годов было ошибкой, а в свете нынешних реалий Москва заинтересована в исправлении этой ситуации.

Для России в условиях обострения военно-политической обстановки в мире было бы рационально, как минимум, вернуться на Кубу. Хотя бы в формате присутствия средств радиоэлектронной разведки. Как известно, у нас на Кубе был крупнейший центр РЭР, который был закрыт в начале 2000-х годов. Очевидно, это была ошибка, потому что в свете нынешних реалий мы заинтересованы в возвращении. Вопрос остается открытым: есть ли такая возможность и можно ли ее реализовать, — высказался Коротченко.

По его мнению, примером неудачного решения также является уход России с базы Камрань во Вьетнаме, куда вернуться уже не получится. Аналитик добавил, что в случае с Кубой сотрудничество в военной сфере продолжается по традиционным направлениям, включая поставки вооружений и подготовку кадров, а новый договор создаст для этого более надежную юридическую базу.

В свое время мы ушли из базы Камрань во Вьетнаме, и второй раз вернуться туда не сможем. Сможем ли мы вернуться на Кубу в формате хотя бы ограниченного военного присутствия? Этот вопрос остается открытым. Хотя с Северной Кореей все получилось, но здесь был взаимный интерес. Сотрудничество России и Кубы в военной сфере осуществляется по определенным сегментам. Очевидно, что новый договор просто создаст более надежную юридическую базу для подобного рода взаимодействия. Куба заинтересована в поставках российского оружия, подготовке военных кадров, обмене информацией и заходах российских военных кораблей. В рамках этих направлений у нас и будет поддерживаться взаимодействие, — резюмировал Коротченко.

Ранее Госдума ратифицировала межправительственное соглашение о военном сотрудничестве России и Кубы. В правительстве уточнили, что утверждение этого соглашения российским парламентом создаст правовую основу для выработки целей, направлений и форм военного сотрудничества между Москвой и Гаваной.

Россия
Куба
Вьетнам
КНДР
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МВД рассказали о причинах блокировки банковских карт мигрантов
Захарова поддержала призыв ООН прекратить преследование УПЦ
В Армении создадут Четвертую республику
Пять ошибок при выборе окон, которые могут дорого обойтись
Macan отменил концерты после визита в военкомат
Адвокат раскрыла судьбу имущества Митрошиной при банкротстве
Министр культуры едва не «похоронил» Плющенко
Маркетолог рассказала, как избежать лишних трат при покупках в Сети
Компания F6 раскрыла масштабную аферу с ветпрепаратами в Telegram и Рунете
Невролог оценил когнитивные способности Трампа
В Охотском море поймали рекордно большого тунца
В Госдуме раскрыли, на что Киев делает ставку в конфликте с Россией
В Лаосе состоится показ российского фильма
Политолог раскрыл, почему Молдавия объявила РФ главной угрозой безопасности
В России призвали сделать кружки и секции более доступными для детей
Работа на Украине, пост об СВО, бездетность: как живет Марина Коняшкина
Опрос показал отношение украинцев к работе Зеленского
В Госдуме назвали подходящее наказание для экс-командира ВСУ Онищенко
За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил
Лежал в трусах и в майке: зацепер три дня умирал под забором на морозе
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.