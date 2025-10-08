Появились первые фото Литгоу в образе Дамблдора для сериала о Гарри Поттере

В Сети появились первые фотографии актера Джона Литгоу в образе волшебника Дамблдора в новом сериале о Гарри Поттере. Кадры опубликовало британское издание Cornwall Live. По его данным, снимки были сделаны на одном из пляжей графства Корнуэлл.

Появились первые фотографии Джона Литгоу в роли нового профессора Дамблдора в новом сериале о Гарри Поттере на канале HBO. <…> Его увидели в полном облачении волшебника и с длинной белой бородой, под сильным ветром на пляже. В этот момент он читал реплики по карточкам-подсказкам, — говорится в материале.

В издании отметили, что до этого съемки проходили в графствах Хартфордшир и Бедфордшир. Следующие локации — бухта Кайнанс и небольшая деревушка Коверак, а также графство Девон.

Ранее сообщалось, что в новом сериале о Гарри Поттере на роль темного волшебника Волан-де-Морта рассматривается актриса-женщина, поскольку на пробы приглашали как мужчин, так и женщин. Данный факт вызвал вопросы у фанатов, поскольку шоураннеры ранее обещали максимально придерживаться канона оригинальной серии книг знаменитой писательницы Джоан Роулинг.