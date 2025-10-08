Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 14:49

Самый вкусный суп турецких хозяек Эзогелин-чорбасы! Варю сразу большую кастрюлю, и не хватает

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Знакомьтесь: «Эзогелин» — один из самых любимых супов в Турции. Его история началась в начале XX века и похожа на грустную легенду. Девушку по имени Эзо выдали замуж в Сирию, где у нее не сложились отношения со свекровью. Чтобы завоевать её расположение, Эзо придумала этот сытный суп из того, что было под рукой. Сейчас его часто называют «супом невесты», и во многих регионах Турции невеста должна приготовить его перед свадьбой, чтобы семейная жизнь была счастливой. Это блюдо покоряет с первой ложки: густая консистенция, насыщенный вкус красной чечевицы, лёгкая острота и удивительный аромат мяты.

Для приготовления вам понадобится: 1 стакан красной чечевицы, ¼ стакана риса, ¼ стакана булгура, 1 большая луковица, 1-2 ст.л. томатной пасты, 1,5 литра воды или бульона, 1 ч.л. сушеной мяты, паприка, соль и перец по вкусу, а также сливочное и оливковое масло для обжарки. Чечевицу, рис и булгур тщательно промойте. В кастрюле с толстым дном обжарьте на смеси масел мелко нарезанный лук до золотистого цвета. Добавьте томатную пасту и прогрейте. Засыпьте крупы, залейте водой или бульоном и варите на медленном огне около 30-40 минут, пока ингредиенты не станут мягкими. За 5-10 минут до готовности добавьте сушеную мяту и специи. Дайте супу настояться под крышкой и подавайте с долькой лимона.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

Читайте также
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Молочный «Пеламуши» с шоколадом: простой и быстрый рецепт грузинского десерта — 4 ингредиента и 10 минут
Общество
Молочный «Пеламуши» с шоколадом: простой и быстрый рецепт грузинского десерта — 4 ингредиента и 10 минут
Спасительный фляки: готовим традиционный «похмельный» суп поляков
Семья и жизнь
Спасительный фляки: готовим традиционный «похмельный» суп поляков
Вкуснейший узбекский суп мастава. Этот супчик хоть каждый день подавай — сытный и ароматный
Общество
Вкуснейший узбекский суп мастава. Этот супчик хоть каждый день подавай — сытный и ароматный
Турецкий яблочный пирог Elmalı Pasta. Не шарлотка, а лучше! Остается долго свежим и суперсочным!
Общество
Турецкий яблочный пирог Elmalı Pasta. Не шарлотка, а лучше! Остается долго свежим и суперсочным!
рецепты
супы
кулинария
обеды
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пять ошибок при выборе окон, которые могут дорого обойтись
Macan отменил концерты после визита в военкомат
Адвокат раскрыла судьбу имущества Митрошиной при банкротстве
Министр культуры едва не «похоронил» Плющенко
Маркетолог рассказала, как избежать лишних трат при покупках в Сети
Компания F6 раскрыла масштабную аферу с ветпрепаратами в Telegram и Рунете
Невролог оценил когнитивные способности Трампа
В Охотском море поймали рекордно большого тунца
В Госдуме раскрыли, на что Киев делает ставку в конфликте с Россией
В Лаосе состоится показ российского фильма
Политолог раскрыл, почему Молдавия объявила РФ главной угрозой безопасности
В России призвали сделать кружки и секции более доступными для детей
Работа на Украине, пост об СВО, бездетность: как живет Марина Коняшкина
Опрос показал отношение украинцев к работе Зеленского
В Госдуме назвали подходящее наказание для экс-командира ВСУ Онищенко
За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил
Лежал в трусах и в майке: зацепер три дня умирал под забором на морозе
Эксперт назвал причину низкого спроса на автомобили «Москвич»
Диетолог назвала главную пользу облепихи
В Салехарде презентуют первую Библию на ненецком языке
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.