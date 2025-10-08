Самый вкусный суп турецких хозяек Эзогелин-чорбасы! Варю сразу большую кастрюлю, и не хватает

Знакомьтесь: «Эзогелин» — один из самых любимых супов в Турции. Его история началась в начале XX века и похожа на грустную легенду. Девушку по имени Эзо выдали замуж в Сирию, где у нее не сложились отношения со свекровью. Чтобы завоевать её расположение, Эзо придумала этот сытный суп из того, что было под рукой. Сейчас его часто называют «супом невесты», и во многих регионах Турции невеста должна приготовить его перед свадьбой, чтобы семейная жизнь была счастливой. Это блюдо покоряет с первой ложки: густая консистенция, насыщенный вкус красной чечевицы, лёгкая острота и удивительный аромат мяты.

Для приготовления вам понадобится: 1 стакан красной чечевицы, ¼ стакана риса, ¼ стакана булгура, 1 большая луковица, 1-2 ст.л. томатной пасты, 1,5 литра воды или бульона, 1 ч.л. сушеной мяты, паприка, соль и перец по вкусу, а также сливочное и оливковое масло для обжарки. Чечевицу, рис и булгур тщательно промойте. В кастрюле с толстым дном обжарьте на смеси масел мелко нарезанный лук до золотистого цвета. Добавьте томатную пасту и прогрейте. Засыпьте крупы, залейте водой или бульоном и варите на медленном огне около 30-40 минут, пока ингредиенты не станут мягкими. За 5-10 минут до готовности добавьте сушеную мяту и специи. Дайте супу настояться под крышкой и подавайте с долькой лимона.

