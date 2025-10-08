Власти Франции раздувают «антироссийскую истерику», чтобы отвлечь граждан от внутренних проблем страны, заявила во время брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам представителя российской дипмиссии, которые передает корреспондент NEWS.ru, Парижу выгодна эта позиция, пока люди не замечают реального социально-экономического кризиса.

При этом французские власти — судя по всему тому, что они делают — больше озабочены выдуманной российской угрозой, строят какие-то там стены из дронов коллективно вместе с натовцами, собирают в Копенгагене какие-то никому не нужные саммиты, болеют странными амбициями наполеоновскими, — добавила Захарова.

Она подчеркнула, что если в Париже и дальше будут «увязывать свои внутренние проблемы» с Россией, то Москва может не оставить их выпады без ответа. Российская сторона начнет «касаться их внутренней жизни», ставить Францию перед фактами и предоставлять гражданам «не ложную повестку, а ту, которая есть на самом деле».

Однако Москва не будет заниматься спекуляциями и «давать Парижу советы», добавила дипломат. Захарова отметила, что Россия не станет уподобляться государствам, которые «бесконечно лезут в чужие внутренние дела».

Ранее Захарова пригрозила странам ЕС принятием жестких мер в случае, если российские активы будут переданы Киеву. В МИД РФ отметили, что инициатива по использованию российских финансовых средств вызвала сдержанную реакцию в ряде стран Европы.