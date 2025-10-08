Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 15:41

Домляма по-узбекски! По нашему ароматное мясо с овощами! Рецепт-находка для тех, у кого мало времени

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Домляма (или дымляма) — это душа узбекской кухни в одном казане! Это не просто рагу, а настоящее волшебство, когда мясо и горы свежих овощей томятся несколько часов в собственном соку, пропитываясь ароматами друг друга. Блюдо готовится практически без вашего участия — заложил все слоями, закрыл крышкой и отправил на медленный огонь. В результате вы получаете невероятно сочное, ароматное и наваристое блюдо, которое напомнит о щедром лете и порадует всю семью. Это идеальный вариант для сытного воскресного обеда.

Для приготовления вам понадобится: 500 г говядины, 2 картофелины, 1 луковица, 1 морковь, 1 баклажан, 1 болгарский перец, 2-3 помидора, несколько крупных капустных листьев, 3-4 зубчика чеснока, соль, черный перец, зира (кумин) и другие любимые специи для мяса. Мясо нарежьте средними кусками, а все овощи — довольно крупно, чтобы они не разварились в кашу. В толстостенном казане или кастрюле смажьте дно растительным маслом. Уложите ингредиенты слоями в следующем порядке: мясо, посоленное и поперченное, затем лук полукольцами, морковь кружочками, баклажаны кольцами, картофель крупными дольками, болгарский перец соломкой и помидоры дольками. После каждого слоя овощей немного подсаливайте и посыпайте специями. В середину процесса добавьте чеснок. Сверху всю конструкцию накройте большими капустными листьями, как крышкой — они не дадут влаге испариться. Плотно закройте казан крышкой и томите на самом медленном огне не менее 1,5–2 часов. Перемешивать не нужно! Проверьте готовность мяса и овочей — они должны быть мягкими, но сохранять форму.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

Мария Левицкая
