До 354 млн в год: на чем зарабатывают Жуков, Тимати, Баста. Несут ли убытки

Многие артисты дают концерты и выступают на частных корпоративах, а также занимаются сторонним бизнесом. NEWS.ru изучил доходы певицы Ольги Бузовой, рэперов Василия Вакуленко и Тимати (Тимура Юнусова), лидера группы «Руки вверх!» Сергея Жукова и других звезд шоу-бизнеса.

Как Жуков заработал на сладостях

Сергей Жуков — один из самых востребованных артистов. Исполнитель хита «Крошка моя» собирает стадионы из ностальгирующих по попсе 1990-х зрителей. За грядущий юбилейный тур по 17 городам России и в Дубае Жуков сможет заработать 550 млн рублей, пишет Telegram-канал «Звездач».

Сергей еще и успешный бизнесмен, у которого несколько проектов. В Москве хорошо известна его кондитерская «Любовь и сладости», это семейный бизнес Жуковых. Компанией руководит жена певца Регина Бурд. Кондитерская изготавливает и продает готовые торты, пирожные, капкейки, а также готовит их на заказ. В 2023 году, согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль компании составила 354 млн рублей.

Жуков и его партнер Павел Чесноков — основатели сети баров и франшизы «Руки Вверх!». Они продают готовый бизнес — караоке-бар с атмосферой 1990-х. Чтобы открыть бар, нужно заплатить им паушальный взнос (первоначальный платеж при входе во франчайзинговую сеть) — от 4,5 млн до 11 млн рублей, в зависимости от численности населения города, и инвестировать порядка 30 млн рублей.

Владелец франшизы имеет свой процент прибыли от оборота сети. В 2022 году сообщалось, что при открытии по франшизе баров «Руки Вверх!» Жуков должен был получать чистую прибыль в размере 1 млн рублей в месяц. Сейчас в России насчитывается больше трех десятков заведений сети.

Сергей Жуков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

У Жукова есть компания ООО «Руки Вверх», которая занимается производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. В 2024-м ее чистая прибыль составила 4 млн 342 тыс. рублей. Эта компания сняла фильм «Руки вверх!» о группе Жукова, сериал «Камера Мотор», два сезона сериала «Плакса» и два сезона сериала «Евгеньич», в котором главную роль легендарного продюсера 1990-х сыграл сам Сергей Жуков.

Баста и ребрышки

Рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) входит в топ самых востребованных артистов и получает 5 млн рублей за концерт, говорил в 2023 году основатель коммуникационного агентства Guest Management Идрис Гитинаев. Корпоративы стоят дороже — от 10 до 25 млн рублей.

С 2019 года Вакуленко принадлежит 15% акций ООО «Фрэнк Бай Баста», сети ресторанов. Заведения с ребрышками на гриле функционируют не только в Москве и Петербурге, но и еще в девяти российских городах. В 2024 году чистая прибыль компании составила 370 млн рублей. Рестораны пользуются популярностью.

Вакуленко также принадлежит половина продюсерского центра ООО «Газгольдер-Рекорд», но прибыль его существенно ниже. В 2024 году она составила 15 млн 859 тыс. рублей.

Почему Ольга Бузова отказалась от бизнеса

Певица Ольга Бузова получает доход от музыкальной деятельности как индивидуальный предприниматель и как телеведущая, наемный сотрудник от телекомпании ТНТ и других каналов. На заре карьеры Ольга решила проявить себя как бизнесвумен. В 2012 году она вместе с сестрой Анной открыла ООО «Фэшн». Компания занималась торговлей бижутерией, и руководил ею муж Анны Константин Штыркин. Бутик Bijoux Room находился в ТРЦ «Принц Плаза» у метро «Теплый стан». Другие экс-участники «Дома-2» тоже открывали там секции. Евгения Феофилактова вместе с бывшем мужем Антоном Гусевым сняла помещение в ТРЦ под магазин одежды.

Ольга Бузова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

ООО «Фэшн» до сих пор существует, но отчетности по нему нет, хотя компания не была ликвидирована. В 2017 году Бузова зарегистрировала ООО «Бузова Рест Компани», где владела 50% бизнеса. Ольга открыла два ресторана в Москве и один — в родном Санкт-Петербурге. Многие знаменитости, желая вложить и приумножить заработанное, открывают кафе, но часто прогорают: общепитом нужно заниматься каждый день, это непросто.

У Ольги бизнес тоже не задался. По сведениям журналистов, Бузова ушла в минус на 100 млн рублей и закрыла точки общепита. В мае этого года компания была ликвидирована.

На чем Тимати зарабатывает миллионы

Тимур Юнусов сегодня больше бизнесмен, чем рэпер и музыкант. У Юнусова несколько бизнес-проектов. В 2022 году он успешно продал свою долю в 17% в Black Star Burger за 70 млн рублей и больше не занимается бургерами. Но у него есть ООО «Арена» с ресторанными видом деятельности и более чем миллиардным оборотом. Чистая прибыль предприятия в 2024 году составила 104 млн 478 тыс. рублей. Тимати владеет 25% акций в этой компании.

Пока ресторан на Малой Никитской, 24, который зарегистрирован как ООО «Никитская 24», приносит только расходы рэперу. За 2024 год он ушел в минус 28 млн 698 тыс. рублей, но предприятие работает не так давно.

ООО «Сила вкуса» (рестораны и кафе), где Тимати владеет 22% акций, показала прибыль за 2024-й в размере 6 млн 268 тыс. рублей. У ООО «Виттория» с тем же видом деятельности убытки составили 8 млн 997 тыс. рублей.

Юнусов продолжает петь, за выступление он получает 5,5 млн рублей. Весь доход артиста за 2024 год оценивается примерно в 170 млн рублей.

Григорий Лепс попрощался с бутиком очков

У Григория Лепсверидзе, больше известного как Григорий Лепс, есть свой продюсерский центр. В 2024 году его прибыль составила 7 млн 430 тыс. рублей. ООО «Лепс-оптика» за 2024 год показало небольшие убытки: минус 18 тыс. рублей. Сейчас бутик очков на Садово-Кудринской улице в центре Москвы закрыт. Предприятие, которое сначала показывало неплохую прибыль, со временем стало убыточным.

Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» владеет курортным бизнесом в Алтайском крае. В октябре 2024 года певец стал единственным владельцем ООО «Алтайтревел», на тот момент предприятие работало с убытками, и по итогам года они составили 62 тыс. рублей.

В октябре 2024 года певец также зарегистрировал ООО «Исток-62», которое занимается добычей руды и песков, драгоценных и редких металлов. Финансовой отчетности по нему пока нет.

Лепсу принадлежит 10% акций в ООО «Пить». Это предприятие принесло в 2024 году прибыль в размере 1 млн 519 тыс. рублей. Певец также владеет 10% акций в ООО «Хлебосольное подворье Григория Лепса», чей вид деятельности — оптовая торговля напитками. В 2024 году компания не показала прибыль, но и в минус не ушла.

Григорий Лепс Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лепс больше не занимается ювелирными украшениями. В 2015 году Григорий Лепс вместе со второй женой Анной Шаплыковой основал компанию GL Jewelry. В 2021-м, когда супруги развелись, ювелирный бизнес остался Анне. Чистая прибыль этой компании составила за 2024 год 57 тысяч рублей.

Почему бизнес звезд иногда приносит убытки

Истории, когда звезды открывают рестораны, кафе, салоны и другие заведения, которые существуют год, другой и закрываются, потому что приносят только убытки, не редкость. Бизнесмен, миллиардер Андрей Ковалев в разговоре с NEWS.ru отметил, что известное имя не гарнирует успешность бизнеса.

«Безусловно, для того чтобы стать успешным предпринимателем, нужен талант предпринимателя, нужна работоспособность, нужно работать в бизнесе. Это без выходных, отпусков с утра до ночи. Но не все на это согласны, не всем это нравится. Многие просто открыли бизнес, и все. Я вспоминаю одну артистку, уехавшую за границу, не буду упоминать ее имя всуе, чей бизнес с чипсами провалился полностью (чипсы „А. Б“ выпускала Алла Пугачева. — NEWS.ru)», — сказал Ковалев.

Он добавил, что у многих артистов на самом деле нет бизнес-амбиций, у них всего лишь небольшая доля в бизнесе, они дают ему свое имя и за это получают скромную прибыль с оборота.

