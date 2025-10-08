Военный эксперт рассказал, как потеря ценного вооружения «слепит» Украину

Утрата израильской радиолокационной станции (РЛС) RADA на время ослепила Вооруженные силы Украины, заявил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с Lenta.ru. По его словам, потеря подобных систем наносит большой ущерб ВСУ и их планам.

Это очень большие потери. Враг на определенное время слепнет, не получает информации. И это сказывается на ведении боевых действий, — подчеркнул Дандыкин.

По словам эксперта, Тель-Авив является для Киева главным поставщиком средств радиоэлектронной борьбы. Накануне в Минобороны РФ сообщили, что РЛС RADA израильского происхождения уничтожили бойцы группировки войск «Днепр».

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что российский ракетный удар «Искандера» по цеху под Херсоном, где производили БПЛА, стал проблемой для Киева. По его словам, Украина делает ставку на рассредоточенность военно-промышленного комплекса.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские войска ракетным ударом комплекса «Искандер» ликвидировали цех по производству БПЛА в районе Херсона. Точность попадания и результаты поражения военного объекта контролировались.