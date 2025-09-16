Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 16:26

Политолог усмотрел выгоду в призывах Трампа к аресту Сороса

Американист Ордуханян: призывы Трампа арестовать Сороса полезны для России

Американский миллиардер, финансист и филантроп Джордж Сорос Американский миллиардер, финансист и филантроп Джордж Сорос Фото: Ronald Zak/AP/TASS

Призывы президента США Дональда Трампа арестовать миллиардера Джорджа Сороса полезны для России, считает политолог Рафаэль Ордуханян. По его словам, переданным ОТР, Сорос успел сделать много зла России.

Сорос — наш враг. Враг номер один. Человек, который сделал очень много зла нашей стране. Так что чума на оба их дома. Но в первую очередь на Сороса, — подытожил Ордуханян.

Ранее Трамп сообщил о намерении расследовать деятельность Сороса из-за его возможной причастности к беспорядкам в Соединенных Штатах. Трейдер мог организовать массовые волнения в стране, подчеркнул американский лидер в беседе с журналистами.

До этого политолог-американист Малек Дудаков заявил, что президент призывом к аресту Сороса показывает, что знает, кто «раскачивает лодку» внутри страны и намерен устроить цветную революцию. По мнению эксперта, при этом задержание банкира вряд ли является реалистичным сценарием.

