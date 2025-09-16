Политолог усмотрел выгоду в призывах Трампа к аресту Сороса

Призывы президента США Дональда Трампа арестовать миллиардера Джорджа Сороса полезны для России, считает политолог Рафаэль Ордуханян. По его словам, переданным ОТР, Сорос успел сделать много зла России.
Сорос — наш враг. Враг номер один. Человек, который сделал очень много зла нашей стране. Так что чума на оба их дома. Но в первую очередь на Сороса, — подытожил Ордуханян.
Ранее Трамп сообщил о намерении расследовать деятельность Сороса из-за его возможной причастности к беспорядкам в Соединенных Штатах. Трейдер мог организовать массовые волнения в стране, подчеркнул американский лидер в беседе с журналистами.
До этого политолог-американист Малек Дудаков заявил, что президент призывом к аресту Сороса показывает, что знает, кто «раскачивает лодку» внутри страны и намерен устроить цветную революцию. По мнению эксперта, при этом задержание банкира вряд ли является реалистичным сценарием.