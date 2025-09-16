Политолог усмотрел выгоду в призывах Трампа к аресту Сороса Американист Ордуханян: призывы Трампа арестовать Сороса полезны для России

Призывы президента США Дональда Трампа арестовать миллиардера Джорджа Сороса полезны для России, считает политолог Рафаэль Ордуханян. По его словам, переданным ОТР, Сорос успел сделать много зла России.

Сорос — наш враг. Враг номер один. Человек, который сделал очень много зла нашей стране. Так что чума на оба их дома. Но в первую очередь на Сороса, — подытожил Ордуханян.

Ранее Трамп сообщил о намерении расследовать деятельность Сороса из-за его возможной причастности к беспорядкам в Соединенных Штатах. Трейдер мог организовать массовые волнения в стране, подчеркнул американский лидер в беседе с журналистами.

До этого политолог-американист Малек Дудаков заявил, что президент призывом к аресту Сороса показывает, что знает, кто «раскачивает лодку» внутри страны и намерен устроить цветную революцию. По мнению эксперта, при этом задержание банкира вряд ли является реалистичным сценарием.