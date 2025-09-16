Сырники с изюмом в духовке: готовить их проще, а по вкусу не уступают обычным

Ингредиенты

Творог — 500 г

Яйца — 2 шт.

Манная крупа — 2 ст. л.

Изюм — 100 г

Соль — щепотка

Сахар — по вкусу

Сода гашеная — 1/2 ч. л.

Ванилин — по вкусу

Мука — 3–4 ст. л.

Приготовление

Творог разомните вилкой или пропустите через сито. Добавьте яйца, манку, соль, сахар и ванилин. Тщательно перемешайте и оставьте на 30 минут для набухания манки. Введите гашеную соду, промытый изюм и муку. Замесите мягкое тесто, не липнущее к рукам. Сформируйте сырники, выложите на противень с пергаментом. Выпекайте 30–40 минут при 180°C до румяного цвета.

