Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 15:30

Сырники с изюмом в духовке: готовить их проще, а по вкусу не уступают обычным

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сырники с изюмом в духовке: готовить их проще, а по вкусу не уступают обычным! Это нежная и полезная альтернатива классическим жареным сырникам. Они получаются воздушными, как маленькие творожные булочки, с золотистой корочкой и сочной текстурой внутри.

Ингредиенты

  • Творог — 500 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Манная крупа — 2 ст. л.
  • Изюм — 100 г
  • Соль — щепотка
  • Сахар — по вкусу
  • Сода гашеная — 1/2 ч. л.
  • Ванилин — по вкусу
  • Мука — 3–4 ст. л.

Приготовление

  1. Творог разомните вилкой или пропустите через сито. Добавьте яйца, манку, соль, сахар и ванилин. Тщательно перемешайте и оставьте на 30 минут для набухания манки. Введите гашеную соду, промытый изюм и муку.
  2. Замесите мягкое тесто, не липнущее к рукам. Сформируйте сырники, выложите на противень с пергаментом. Выпекайте 30–40 минут при 180°C до румяного цвета.

Ранее мы готовили ленивые пирожки из творога, яиц и зеленого лука! Это палочка-выручалочка.

сырники
творог
тесто
завтраки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналистика
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.