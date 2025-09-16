«Обещали 30% годовых»: пенсионерка-инвестор лишилась 7,5 млн рублей

Новосибирская предпринимательница потеряла 7,5 млн рублей, доверившись местной строительной компании, сообщает «КП-Новосибирск». По данным издания, 66-летняя бизнесвумен вложила деньги под 30% годовых, но, когда пришло время выплат, компания отказалась возвращать средства.

Это было в марте 2024 года. Я вложила туда 7,5 млн рублей. Мне обещали 30% годовых. Причем в договоре было прописано: если забрать деньги через полгода, можно получить 15%. Я подписала, — рассказала предпринимательница.

По условиям договора, предпринимательница должна была получить 15% доходности через полгода и полную сумму через год. Однако после полугода ожидания представители компании стали ссылаться на ошибку юриста и предлагали ждать полный год. Когда и этот срок истек, директор фирмы пытался избежать встречи, а затем объяснял невозможность выплат кризисом и отменой государственных программ.

Женщина ежедневно требовала возврата денег, но получала лишь формальные отговорки от менеджеров. В конечном итоге компания перечислила лишь 200 тысяч рублей. Предпринимательница была вынуждена обратиться в суд, который обязал строительную фирму вернуть основной долг и проценты — более 9 млн рублей.

Однако, как сообщил изданию юрист правового центра «Алмаз» Демьян Карякин, компания так и не исполнила решение суда. Счета фирмы в настоящее время заблокированы. Это уже второй подобный случай за последние полгода — еще один пострадавший инвестор также обратился в суд с иском к этой же компании.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области две подруги стали жертвами мошенников, лишившись в общей сложности 8 млн рублей. Женщины заинтересовались рекламой заработка в интернете — их привлекла возможность увеличить капитал на инвестициях.