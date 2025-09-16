Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 17:30

«Обещали 30% годовых»: пенсионерка-инвестор лишилась 7,5 млн рублей

В Новосибирске пенсионерка вложила 7,5 млн рублей в стройфирму и лишилась денег

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Новосибирская предпринимательница потеряла 7,5 млн рублей, доверившись местной строительной компании, сообщает «КП-Новосибирск». По данным издания, 66-летняя бизнесвумен вложила деньги под 30% годовых, но, когда пришло время выплат, компания отказалась возвращать средства.

Это было в марте 2024 года. Я вложила туда 7,5 млн рублей. Мне обещали 30% годовых. Причем в договоре было прописано: если забрать деньги через полгода, можно получить 15%. Я подписала, — рассказала предпринимательница.

По условиям договора, предпринимательница должна была получить 15% доходности через полгода и полную сумму через год. Однако после полугода ожидания представители компании стали ссылаться на ошибку юриста и предлагали ждать полный год. Когда и этот срок истек, директор фирмы пытался избежать встречи, а затем объяснял невозможность выплат кризисом и отменой государственных программ.

Женщина ежедневно требовала возврата денег, но получала лишь формальные отговорки от менеджеров. В конечном итоге компания перечислила лишь 200 тысяч рублей. Предпринимательница была вынуждена обратиться в суд, который обязал строительную фирму вернуть основной долг и проценты — более 9 млн рублей.

Однако, как сообщил изданию юрист правового центра «Алмаз» Демьян Карякин, компания так и не исполнила решение суда. Счета фирмы в настоящее время заблокированы. Это уже второй подобный случай за последние полгода — еще один пострадавший инвестор также обратился в суд с иском к этой же компании.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области две подруги стали жертвами мошенников, лишившись в общей сложности 8 млн рублей. Женщины заинтересовались рекламой заработка в интернете — их привлекла возможность увеличить капитал на инвестициях.

Россия
Новосибрск
вложения
пенсионеры
обман
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Учительница совращала школьника и предложила встретиться через пару лет
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.