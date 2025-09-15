Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 сентября 2025 в 17:45

Решившая разбогатеть пенсионерка отдала мошенникам деньги своей подруги

В Вологодской области две подруги отдали мошенникам 8 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жительницы Вологодской области стали жертвами мошенников, лишившись в общей сложности 8 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. По информации ведомства, 58-летняя женщина заинтересовалась рекламой заработка в интернете, перешла по объявлению и стала общаться с людьми, предложившими ей зарабатывать на инвестициях.

Неизвестные уговорили вологжанку «инвестировать» сначала личные накопления в размере около 750 тысяч рублей, а затем взять еще 650 тысяч рублей в кредит. После этого пенсионерка одолжила 6 млн рублей у своей 45-летней подруги и тоже вложила их, надеясь получить прибыль.

Вторая пострадавшая под влиянием приятельницы поддалась на уговоры аферистов и вложила в дело 600 тысяч рублей. Когда женщины поняли, что их обманули, то обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать подарочные акции в Telegram с целью украсть личные данные пользователей. Жертвам предлагают подписаться на канал или пригласить туда знакомых под видом акций известных брендов. Для заманивания людей аферисты рассказывают о несуществующих праздничных розыгрышах, раздаче бесплатных премиум-подписок или бонусов.

мошенники
Вологодская область
пенсионеры
деньги
