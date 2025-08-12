Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Ленивые пирожки из творога, яиц и зеленого лука! Палочка-выручалочка

Ленивые пирожки из творога, яиц и зеленого лука! Палочка-выручалочка — быстрые, вкусные и сытные! Эти творожные оладьи — идеальный вариант, когда хочется чего-то простого, но очень вкусного. Нежные, с насыщенным вкусом яиц и лука, они отлично подходят и к завтраку, и в качестве перекуса. А главное — готовятся за пару минут!

Ингредиенты

  • Творог — 100 г
  • Вареные яйца — 2 шт.
  • Зеленый лук — по вкусу
  • Сыр — 50 г
  • Сырое яйцо — 1 шт.
  • Мука рисовая (или обычная) — 20 г
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Разомните творог вилкой, добавьте мелко нарезанные вареные яйца, тертый сыр и зеленый лук. Вбейте сырое яйцо, всыпьте муку и соль, перемешайте до однородности. Тесто должно быть густым, но пластичным.
  2. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте массу ложкой и обжаривайте с двух сторон до румяной корочки. Подавайте горячими — со сметаной или просто так!

Эти пирожки — настоящая палочка-выручалочка: быстро, вкусно и никаких сложностей!

