Ленивые пирожки из творога, яиц и зеленого лука! Палочка-выручалочка — быстрые, вкусные и сытные! Эти творожные оладьи — идеальный вариант, когда хочется чего-то простого, но очень вкусного. Нежные, с насыщенным вкусом яиц и лука, они отлично подходят и к завтраку, и в качестве перекуса. А главное — готовятся за пару минут!

Ингредиенты

Творог — 100 г

Вареные яйца — 2 шт.

Зеленый лук — по вкусу

Сыр — 50 г

Сырое яйцо — 1 шт.

Мука рисовая (или обычная) — 20 г

Соль — по вкусу

Приготовление

Разомните творог вилкой, добавьте мелко нарезанные вареные яйца, тертый сыр и зеленый лук. Вбейте сырое яйцо, всыпьте муку и соль, перемешайте до однородности. Тесто должно быть густым, но пластичным. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте массу ложкой и обжаривайте с двух сторон до румяной корочки. Подавайте горячими — со сметаной или просто так!

Эти пирожки — настоящая палочка-выручалочка: быстро, вкусно и никаких сложностей!

Ранее мы готовили картофельные лепешки с овощами и сыром! Вкуснятина из простых продуктов.