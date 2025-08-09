Картофельные лепешки с овощами и сыром! Вкуснятина из простых продуктов! Этот рецепт превращает простой картофель в золотистые лепешки с сочной начинкой. Хрустящая корочка, расплавленный сыр и свежие овощи — отличный вариант для лёгкого ужина или сытного перекуса.
Ингредиенты для лепешек
- Крупный картофель — 2 шт. (или 4 мелких)
- Твёрдый сыр — 80 г (в тесто) + 40 г (для посыпки)
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
Для соуса
- Сметана 10% — 100 г
- Укроп/петрушка — небольшой пучок
- Чеснок — 1 зубчик (по желанию)
- Лимонный сок — 1 ч. л.
- Соль, перец — по вкусу
Для начинки
- Листья салата — 4–6 шт.
- Огурец — 1 шт. (мелко нарезанный)
- Помидор — 1 шт. (кубиками)
- Авокадо — 1/2 шт. (ломтиками)
- Куриная грудка (отварная/запечённая) — 100 г
Приготовление
- Картофель моем, чистим и натираем на мелкой тёрке. Отжимаем лишний сок через марлю (иначе лепешки не будут хрустящими). Добавляем 80 г тёртого сыра, соль, перец, перемешиваем. Формируем небольшие лепешки (как оладьи, но потолще). Разогреваем сковороду с маслом, обжариваем лепешки на среднем огне до золотистой корочки (по 3–4 минуты с каждой стороны).
- Соус: смешиваем сметану, рубленую зелень, лимонный сок, соль, перец и чеснок (если любите). На горячую картофельную лепешку выкладываем лист салата, огурец и помидор, авокадо, курицу (если используете), посыпаем оставшимся сыром.
- Отправляем в духовку/микроволновку на 1–2 минуты, чтобы сыр расплавился. Поливаем зелёным соусом.
