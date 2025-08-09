Картофельные лепешки с овощами и сыром! Вкуснятина из простых продуктов

Картофельные лепешки с овощами и сыром! Вкуснятина из простых продуктов! Этот рецепт превращает простой картофель в золотистые лепешки с сочной начинкой. Хрустящая корочка, расплавленный сыр и свежие овощи — отличный вариант для лёгкого ужина или сытного перекуса.

Ингредиенты для лепешек

Крупный картофель — 2 шт. (или 4 мелких)

Твёрдый сыр — 80 г (в тесто) + 40 г (для посыпки)

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Для соуса

Сметана 10% — 100 г

Укроп/петрушка — небольшой пучок

Чеснок — 1 зубчик (по желанию)

Лимонный сок — 1 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Для начинки

Листья салата — 4–6 шт.

Огурец — 1 шт. (мелко нарезанный)

Помидор — 1 шт. (кубиками)

Авокадо — 1/2 шт. (ломтиками)

Куриная грудка (отварная/запечённая) — 100 г

Приготовление

Картофель моем, чистим и натираем на мелкой тёрке. Отжимаем лишний сок через марлю (иначе лепешки не будут хрустящими). Добавляем 80 г тёртого сыра, соль, перец, перемешиваем. Формируем небольшие лепешки (как оладьи, но потолще). Разогреваем сковороду с маслом, обжариваем лепешки на среднем огне до золотистой корочки (по 3–4 минуты с каждой стороны). Соус: смешиваем сметану, рубленую зелень, лимонный сок, соль, перец и чеснок (если любите). На горячую картофельную лепешку выкладываем лист салата, огурец и помидор, авокадо, курицу (если используете), посыпаем оставшимся сыром. Отправляем в духовку/микроволновку на 1–2 минуты, чтобы сыр расплавился. Поливаем зелёным соусом.

Ранее мы готовили творожную лепёшку с персиком — некалорийно и вкусно! Смешиваем за 5 минут.