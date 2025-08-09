Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Картофельные лепешки с овощами и сыром! Вкуснятина из простых продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельные лепешки с овощами и сыром! Вкуснятина из простых продуктов! Этот рецепт превращает простой картофель в золотистые лепешки с сочной начинкой. Хрустящая корочка, расплавленный сыр и свежие овощи — отличный вариант для лёгкого ужина или сытного перекуса.

Ингредиенты для лепешек

  • Крупный картофель — 2 шт. (или 4 мелких)
  • Твёрдый сыр — 80 г (в тесто) + 40 г (для посыпки)
  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Для соуса

  • Сметана 10% — 100 г
  • Укроп/петрушка — небольшой пучок
  • Чеснок — 1 зубчик (по желанию)
  • Лимонный сок — 1 ч. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Для начинки

  • Листья салата — 4–6 шт.
  • Огурец — 1 шт. (мелко нарезанный)
  • Помидор — 1 шт. (кубиками)
  • Авокадо — 1/2 шт. (ломтиками)
  • Куриная грудка (отварная/запечённая) — 100 г

Приготовление

  1. Картофель моем, чистим и натираем на мелкой тёрке. Отжимаем лишний сок через марлю (иначе лепешки не будут хрустящими). Добавляем 80 г тёртого сыра, соль, перец, перемешиваем. Формируем небольшие лепешки (как оладьи, но потолще). Разогреваем сковороду с маслом, обжариваем лепешки на среднем огне до золотистой корочки (по 3–4 минуты с каждой стороны).
  2. Соус: смешиваем сметану, рубленую зелень, лимонный сок, соль, перец и чеснок (если любите). На горячую картофельную лепешку выкладываем лист салата, огурец и помидор, авокадо, курицу (если используете), посыпаем оставшимся сыром.
  3. Отправляем в духовку/микроволновку на 1–2 минуты, чтобы сыр расплавился. Поливаем зелёным соусом.

Ранее мы готовили творожную лепёшку с персиком — некалорийно и вкусно! Смешиваем за 5 минут.

