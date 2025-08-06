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06 августа 2025 в 06:00

Творожная лепёшка с персиком — некалорийно и вкусно! Смешиваем за 5 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожная лепёшка с персиком — некалорийно и вкусно! Смешиваем за 5 минут и печем! Идеальный десерт для любителей лёгкой и полезной выпечки! Мягкая творожная основа с сочными кусочками персика — простое, но очень вкусное лакомство к чаю.

Ингредиенты

  • Творог — 200 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука — 80 г
  • Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
  • Ванилин — по вкусу
  • Подсластитель (сахар, мёд или сироп) — по вкусу
  • Персик или нектарин — 2 шт.

Приготовление

  1. Разомните творог вилкой или протрите через сито, добавьте яйцо, подсластитель и ванилин, перемешайте до однородности. Всыпьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Персики нарежьте тонкими дольками.
  2. Тесто выложите на противень, застеленный пергаментом, распределите в виде круглой лепёшки и сверху разложите персики. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до лёгкой румяности. Подавайте тёплой или охлаждённой.

Ранее мы готовили брауни с творожной прослойкой и малиной! Вкуснейший десерт за 30 минут.

творог
лепешки
тесто
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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