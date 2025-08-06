Творожная лепёшка с персиком — некалорийно и вкусно! Смешиваем за 5 минут и печем! Идеальный десерт для любителей лёгкой и полезной выпечки! Мягкая творожная основа с сочными кусочками персика — простое, но очень вкусное лакомство к чаю.
Ингредиенты
- Творог — 200 г
- Яйцо — 1 шт.
- Мука — 80 г
- Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
- Ванилин — по вкусу
- Подсластитель (сахар, мёд или сироп) — по вкусу
- Персик или нектарин — 2 шт.
Приготовление
- Разомните творог вилкой или протрите через сито, добавьте яйцо, подсластитель и ванилин, перемешайте до однородности. Всыпьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Персики нарежьте тонкими дольками.
- Тесто выложите на противень, застеленный пергаментом, распределите в виде круглой лепёшки и сверху разложите персики. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до лёгкой румяности. Подавайте тёплой или охлаждённой.
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