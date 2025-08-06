Творожная лепёшка с персиком — некалорийно и вкусно! Смешиваем за 5 минут

Творожная лепёшка с персиком — некалорийно и вкусно! Смешиваем за 5 минут

Творожная лепёшка с персиком — некалорийно и вкусно! Смешиваем за 5 минут и печем! Идеальный десерт для любителей лёгкой и полезной выпечки! Мягкая творожная основа с сочными кусочками персика — простое, но очень вкусное лакомство к чаю.

Ингредиенты

Творог — 200 г

Яйцо — 1 шт.

Мука — 80 г

Разрыхлитель — 1/2 ч. л.

Ванилин — по вкусу

Подсластитель (сахар, мёд или сироп) — по вкусу

Персик или нектарин — 2 шт.

Приготовление

Разомните творог вилкой или протрите через сито, добавьте яйцо, подсластитель и ванилин, перемешайте до однородности. Всыпьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Персики нарежьте тонкими дольками. Тесто выложите на противень, застеленный пергаментом, распределите в виде круглой лепёшки и сверху разложите персики. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до лёгкой румяности. Подавайте тёплой или охлаждённой.

Ранее мы готовили брауни с творожной прослойкой и малиной! Вкуснейший десерт за 30 минут.