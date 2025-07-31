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31 июля 2025 в 07:00

Брауни с творожной прослойкой и малиной! Вкуснейший десерт за 30 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Брауни с творожной прослойкой и малиной! Вкуснейший десерт за 30 минут! Когда хочется изысканного десерта без долгой возни, этот рецепт станет настоящим спасением! Всего 10 минут активного времени + 20 минут выпечки — и перед вами восхитительный шоколадный брауни с воздушной творожной начинкой и сочной малиной.

Ингредиенты для шоколадной основы

  • Тёмный шоколад — 200 г
  • Сливочное масло — 180 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Сахар — 100 г
  • Мука — 100 г
  • Какао — 3 ст. л.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Соль — щепотка

Для творожной прослойки

  • Творог — 200 г
  • Сахар — 30 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
  • Малина (свежая или замороженная) — 200 г

Приготовление

  1. Шоколадная основа. Растопите шоколад и масло на водяной бане, остудите. Взбейте яйца с сахаром до пышности, соедините с шоколадной массой. Добавьте просеянную муку, какао, разрыхлитель и соль, аккуратно перемешайте.
  2. Творожный слой. Смешайте творог, сахар, яйцо и разрыхлитель до однородности.
  3. Сборка и выпечка. В форму (25×25 см), застеленную пергаментом, вылейте половину шоколадного теста. Равномерно распределите творожную массу, затем оставшееся тесто. Деревянной палочкой сделайте красивые разводы и утопите в тесте ягоды. Выпекайте 20 минут при 180 °C.

Ранее мы готовили творожные палочки — вкусно на завтрак! Быстрее сырников и оладий.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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