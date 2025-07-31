Брауни с творожной прослойкой и малиной! Вкуснейший десерт за 30 минут

Брауни с творожной прослойкой и малиной! Вкуснейший десерт за 30 минут

Брауни с творожной прослойкой и малиной! Вкуснейший десерт за 30 минут! Когда хочется изысканного десерта без долгой возни, этот рецепт станет настоящим спасением! Всего 10 минут активного времени + 20 минут выпечки — и перед вами восхитительный шоколадный брауни с воздушной творожной начинкой и сочной малиной.

Ингредиенты для шоколадной основы

Тёмный шоколад — 200 г

Сливочное масло — 180 г

Яйца — 3 шт.

Сахар — 100 г

Мука — 100 г

Какао — 3 ст. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Соль — щепотка

Для творожной прослойки

Творог — 200 г

Сахар — 30 г

Яйцо — 1 шт.

Разрыхлитель — 1/2 ч. л.

Малина (свежая или замороженная) — 200 г

Приготовление

Шоколадная основа. Растопите шоколад и масло на водяной бане, остудите. Взбейте яйца с сахаром до пышности, соедините с шоколадной массой. Добавьте просеянную муку, какао, разрыхлитель и соль, аккуратно перемешайте. Творожный слой. Смешайте творог, сахар, яйцо и разрыхлитель до однородности. Сборка и выпечка. В форму (25×25 см), застеленную пергаментом, вылейте половину шоколадного теста. Равномерно распределите творожную массу, затем оставшееся тесто. Деревянной палочкой сделайте красивые разводы и утопите в тесте ягоды. Выпекайте 20 минут при 180 °C.

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