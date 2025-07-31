Брауни с творожной прослойкой и малиной! Вкуснейший десерт за 30 минут! Когда хочется изысканного десерта без долгой возни, этот рецепт станет настоящим спасением! Всего 10 минут активного времени + 20 минут выпечки — и перед вами восхитительный шоколадный брауни с воздушной творожной начинкой и сочной малиной.
Ингредиенты для шоколадной основы
- Тёмный шоколад — 200 г
- Сливочное масло — 180 г
- Яйца — 3 шт.
- Сахар — 100 г
- Мука — 100 г
- Какао — 3 ст. л.
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Соль — щепотка
Для творожной прослойки
- Творог — 200 г
- Сахар — 30 г
- Яйцо — 1 шт.
- Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
- Малина (свежая или замороженная) — 200 г
Приготовление
- Шоколадная основа. Растопите шоколад и масло на водяной бане, остудите. Взбейте яйца с сахаром до пышности, соедините с шоколадной массой. Добавьте просеянную муку, какао, разрыхлитель и соль, аккуратно перемешайте.
- Творожный слой. Смешайте творог, сахар, яйцо и разрыхлитель до однородности.
- Сборка и выпечка. В форму (25×25 см), застеленную пергаментом, вылейте половину шоколадного теста. Равномерно распределите творожную массу, затем оставшееся тесто. Деревянной палочкой сделайте красивые разводы и утопите в тесте ягоды. Выпекайте 20 минут при 180 °C.
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