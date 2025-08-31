В Геленджике потушили один из очагов лесного пожара площадью 12 гектаров

Один из очагов лесного пожара в Красной щели под Геленджиком был потушен на площади около 12 гектаров, сообщила пресс-служба администрации региона. Возгорание ликвидировали вечером 30 августа, работы продолжались несколько часов.

Краевой лесопожарный центр сообщает, что в 21:40 лесной пожар ликвидирован в одном из очагов в Красной щели на примерной площади 12 гектаров. На месте тушения продолжает работать авиация, — говорится в сообщении.

Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что пожар в Пшадском лесничестве под Геленджиком из-за сильного ветра разросся до 32 гектаров. 29 августа площадь возгорания увеличилась до 42,4 гектара, но два очага в селах Криница и Береговое уже были ликвидированы. Пожар произошел из-за упавших обломков дрона.

До этого для тушения пожара подключили самолет Ил-76, амфибию Бе-200ЧС и два вертолета Ми-8. Также в операции участвовали более 400 специалистов и 102 единицы техники.

Кроме того, из-за пожара эвакуировали базу отдыха. По данным главы города Алексея Богодистова, было сильное задымление и риск распространения огня. Для эвакуированных организовали пункт временного размещения в местной сельской школе.