Забудьте об оладьях! Эти финские лепешки покорят вас с первого кусочка

Пышные финские лепешки с сыром — это пример того, как из минимального набора продуктов можно создать невероятно вкусное и воздушное блюдо. Всего четыре ингредиента и 10 минут — и на вашем столе ароматные лепешки с хрустящей корочкой и тающей сырной начинкой. Это идеальное решение для тех, кто ценит свое время, но не готов отказываться от вкусного и сытного завтрака.

200 г муки смешивают с 1 ч. л. разрыхлителя и щепоткой соли, добавляют 150 г сметаны и замешивают мягкое тесто. Раскатывают пласт толщиной 1 см, нарезают на квадраты или кружки, посыпают тертым сыром и выпекают 12–15 минут при 200 °C до золотистой корочки. Секрет идеальной текстуры — в правильном соотношении сметаны и муки, которое создает воздушную структуру внутри и хрустящую корочку снаружи.

Готовые лепешки получаются нежными, с аппетитным сырным ароматом и легкой кислинкой от сметаны. Они хороши как в теплом, так и в холодном виде, отлично сочетаются со свежими овощами, зеленью или яйцами. Это блюдо можно разнообразить, добавляя в тесто зелень, специи или вяленые томаты. Финские лепешки станут прекрасной альтернативой привычным тостам или бутербродам, даря новые вкусовые впечатления каждое утро.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.