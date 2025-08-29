Даргинские чуду: вкуснейшие лепешки с мясом и картофелем!

Даргинские чуду — это не просто лепешки, а настоящее кулинарное чудо Дагестана. Это тончайшее тесто с невероятно сочной и сытной начинкой. Это блюдо очень популярно и любимо за его простоту и неповторимый вкус. Чуду с мясом и картофелем — классический и самый любимый вариант.

Приготовьте тесто: замесите его из 500 г муки, 250 мл кефира, 1 ч. л. соли и 1 ч. л. сахара. Оставьте под полотенцем на 30 минут.

Для начинки: пропустите через мясорубку 300 г баранины или говядины, добавьте 2 отварные картофелины (размятые в пюре), 1 мелко нарезанную луковицу, соль, перец и зиру по вкусу. Тщательно перемешайте.

Раскатайте тесто в тонкие круги, выложите начинку, защипните края, придавая форму полумесяца. Обжарьте на сухой сковороде с двух сторон до золотистого цвета, затем смажьте сливочным маслом.

Совет: подавайте чуду с чесночным соусом на основе мацони или сметаны — это подчеркнет вкус мяса.

Посмотрите рецепт необычного лечо с огурцами — очень вкусно!