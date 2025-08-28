Фаршированные перцы: готовим в кастрюле, мультиварке и микроволновке

Фаршированные перцы — это вкус, знакомый каждому с детства. Это блюдо, которое объединяет в себе овощи, мясо и рис, создавая идеальное сочетание. Оно простое в приготовлении, но при этом невероятно вкусное и сытное. Главное — правильно выбрать перцы и сделать начинку сочной.

Классические перцы с мясом и рисом

Килограмм крупных болгарских перцев аккуратно очищаем от семян, сохраняя плодоножку. Для начинки смешиваем 500 г мясного фарша, 100 г отварного риса, пассерованный лук с морковью, соль и перец. Плотно начиняем перцы, укладываем в кастрюлю с толстым дном, заливаем томатным соусом (300 г томатной пасты на 1 л воды). Тушим под крышкой 40–45 минут. Подаем со сметаной — вот он, вкус детства!

Простой рецепт фаршированных перцев Фото: Shutterstock/FOTODOM

Острые перцы по-мексикански

Шесть мясистых перцев очищаем, бланшируем 2 минуты в кипятке. Для начинки обжариваем 400 г куриного фарша с луком, добавляем 150 г консервированной фасоли, 100 г кукурузы, щепотку чили и копченой паприки. Начиняем перцы, выкладываем в форму, посыпаем тертым сыром чеддер. Запекаем 25 минут при 180 °C — пикантно и сытно.

Вегетарианские перцы с грибами и гречкой

Восемь перцев готовим к фаршировке. Обжариваем 300 г шампиньонов с луком, смешиваем с 150 г отварной гречки, зеленью укропа и петрушки. Добавляем 50 г сыра фета, солим по вкусу. Наполняем перцы, заливаем сливочным соусом (200 мл сливок + 2 ст. л. томатной пасты) и тушим 30 минут на медленном огне.

Средиземноморские перцы с киноа и морепродуктами

Четыре крупных перца разрезаем вдоль, удаляем семена. Смешиваем 200 г отварных креветок, 100 г отварной киноа, вяленые томаты и маслины. Заправляем оливковым маслом с чесноком. Наполняем половинки перцев, запекаем 20 минут при 190 °C. Подаем с лимонными дольками — легко и элегантно.

Классические перцы с мясом и рисом Фото: Shutterstock/FOTODOM

Перцы с нежной творожной начинкой

Шесть желтых перцев бланшируем 3 минуты. Смешиваем 300 г творога, 100 г тертого сыра, зелень, чеснок и сметану до однородности. Аккуратно наполняем перцы, выкладываем в форму, сбрызгиваем оливковым маслом. Запекаем 15–20 минут до румяной корочки — нежная закуска готова.

Перцы с курицей и овощами в мультиварке

Семь перцев начиняем смесью из 400 г куриного фарша, 100 г бурого риса, тертой моркови и кабачка. Укладываем в чашу мультиварки, заливаем томатным соком с ложкой сметаны. Готовим в режиме «Тушение» 1 час. Аромат наполнит всю кухню!

Сладкие перцы с фруктовой начинкой

Четыре красных перца очищаем, сохраняя форму. Смешиваем 200 г творога, 50 г изюма, курагу и мед. Начиняем перцы, запекаем 15 минут при 180 °C. Подаем охлажденными — необычный десерт удивит гостей.

Фаршированные перцы: рецепт для вегетарианцев Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Перцы по-турецки с булгуром и бараниной

Пять перцев очищаем. Обжариваем 300 г баранины с луком, добавляем 100 г булгура, кинзу, зиру и соль. Тушим 10 минут с водой. Начиняем перцы, тушим в томатном соусе с мятой 40 минут. Подаем с йогуртом.

Быстрые перцы в микроволновке

Три перца начиняем смесью из готового риса, консервированной кукурузы и ветчины. Ставим в СВЧ-форму, заливаем сливочным соусом, готовим 15 минут на максимальной мощности. Идеально для ужина за полчаса!

Диетические перцы с индейкой и овощами

Шесть перцев наполняем фаршем из индейки с тушеными кабачками и морковью. Запекаем в духовке 30 минут под фольгой, затем 10 минут без нее. Сочно и полезно.

Советы: как приготовить идеальные перцы?

Для получения более насыщенного вкуса добавьте в начинку немного рубленого чеснока и свежей зелени.

Выбирайте перцы с толстыми стенками — они лучше держат форму при тушении и запекании.

Для пикантности добавьте в любой рецепт щепотку копченой паприки или сушеного чеснока.

Посмотрите подборку лучших рецептов салатов с огурцами на зиму у нас на сайте.