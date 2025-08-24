Вкуснее фаршированных перцев: бочонки из кабачков с фаршем — без возни

Эти бочонки из кабачков с фаршем вкуснее фаршированных перцев. Их вкус — гармония сливочных нот расплавленного сыра, пикантности фарша и свежести кабачков с чесночным ароматом. Готовятся без возни!

Рецепт: возьмите 2 молодых кабачка, нарежьте кольцами толщиной 3–5 см и удалите сердцевину ложкой. Смешайте 300 г фарша с луком, 1 яйцом, 50 г риса, солью и специями. Наполните кабачковые бочонки фаршем, выложите в форму. Сверху полейте соусом из 200 г сметаны с 2 зубчиками чеснока и посыпьте сыром. Запекайте 35 минут при 190 °C до золотистой корочки.

Подавайте горячими, украсив зеленью, — мясные бочонки получаются сочными, а кабачки пропитываются соком от фарша, создавая идеальный дуэт вкусов. Этот рецепт особенно хорош тем, что кабачки не разваливаются, а фарш остается нежным благодаря защите из сметанного соуса.

