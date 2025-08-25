Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 16:05

Фаршированный перец: 2 лучших рецепта с начинками в кастрюле и в духовке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фаршированный перец — это классика, которая никогда не выходит из моды! Сочный перец, ароматная начинка и томатный соус… Это блюдо одинаково любимо и в будни, и на праздничном столе. Предлагаем два проверенных рецепта: нежный вариант в кастрюле для тех, кто ценит сочность, и запеченный в духовке — для любителей румяной корочки.

Рецепт 1. В кастрюле

Подготовьте 8 крупных перцев, аккуратно удалите семена. Для начинки смешайте 500 г мясного фарша, 100 г отварного риса, 1 мелко нарезанную луковицу, соль и перец. Нафаршируйте перцы. На дно кастрюли выложите 2 нарезанных помидора, сверху — перцы. Залейте томатным соком или водой (около 500 мл), добавьте 2 ст. л. томатной пасты. Тушите под крышкой 40–50 минут на медленном огне.

Рецепт 2. В духовке

Подготовьте перцы так, как в первом рецепте. Для начинки: 500 г фарша, 150 г гречки, 1 луковица, зелень. Нафаршируйте перцы, уложите в форму. Смешайте 200 г сметаны с 3 ст. л. томатной пасты, залейте соусом. Запекайте 40 минут при 180 °C. За 10 минут до готовности посыпьте 100 г тертого сыра.

Оба варианта подавайте со сметаной и свежей зеленью. Это блюдо неизменно получается вкусным, сытным и очень ароматным!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

рецепты
болгарские перцы
ужины
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сдал цепочку с крестиком»: что известно о пропавшем в Босфоре пловце из РФ
«Не всегда просто»: врач раскрыл секрет лечения недержания
Женщина спасла мужа от внезапно напавшего крокодила
Военный аналитик оценил развитие военных БПЛА России
Российский аналог SpaceX объявили банкротом
Экипаж трофейного БТР М113 ответил на обвинения в «фейковом видео»
Умер известный бразильский Ягуар
Певец Чумаков назвал недостаток современных мужчин
Женщина спустила целое состояние в попытках спасти брак при помощи филлеров
Трамп продаст ВСУ 3500 ракет, достающих до Тулы: куда РФ ударит в ответ
Эпидемиолог дал рекомендации для профилактики дирофиляриоза
Неисправный туалет мог погубить Boeing с тремя сотнями пассажиров
Европе предрекли печальный сценарий с топливом в случае войны
Космический корабль Dragon прибыл на МКС
«На пузе приползут»: в ГД высказались о восстановлении отношений с Западом
Три российские области подверглись новой атаке ВСУ
Балашихинский отравитель хотел от своей жертвы детей
Находящийся в коме муж выполнил последнее желание супруги
Стало известно, кто пытался вывезти Маркаряна из России в багажнике
Известную журналистку заочно арестовали за оскорбительные публикации
Дальше
Самое популярное
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.