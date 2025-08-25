Фаршированный перец: 2 лучших рецепта с начинками в кастрюле и в духовке

Фаршированный перец — это классика, которая никогда не выходит из моды! Сочный перец, ароматная начинка и томатный соус… Это блюдо одинаково любимо и в будни, и на праздничном столе. Предлагаем два проверенных рецепта: нежный вариант в кастрюле для тех, кто ценит сочность, и запеченный в духовке — для любителей румяной корочки.

Рецепт 1. В кастрюле

Подготовьте 8 крупных перцев, аккуратно удалите семена. Для начинки смешайте 500 г мясного фарша, 100 г отварного риса, 1 мелко нарезанную луковицу, соль и перец. Нафаршируйте перцы. На дно кастрюли выложите 2 нарезанных помидора, сверху — перцы. Залейте томатным соком или водой (около 500 мл), добавьте 2 ст. л. томатной пасты. Тушите под крышкой 40–50 минут на медленном огне.

Рецепт 2. В духовке

Подготовьте перцы так, как в первом рецепте. Для начинки: 500 г фарша, 150 г гречки, 1 луковица, зелень. Нафаршируйте перцы, уложите в форму. Смешайте 200 г сметаны с 3 ст. л. томатной пасты, залейте соусом. Запекайте 40 минут при 180 °C. За 10 минут до готовности посыпьте 100 г тертого сыра.

Оба варианта подавайте со сметаной и свежей зеленью. Это блюдо неизменно получается вкусным, сытным и очень ароматным!

