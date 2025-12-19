Новый год-2026
Белок и желток разделятся мгновенно — пять необычных способов, которые упрощают работу на кухне

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Отделение белка от желтка — базовая задача для выпечки, десертов и белковых омлетов. Традиционный метод с половинками скорлупы требует сноровки, но есть быстрые и чистые техники, которые экономят время и сохраняют желток целым.

Секрет начинается с подготовки: охлажденные яйца дают упругий желток, белки взбиваются лучше в холоде, а желтки перед использованием стоит согреть до комнатной температуры. Опытные кулинары используют три емкости — для белков, желтков и промежуточную, чтобы не испортить партию.

Альтернативные методы: прокол иглой — белок вытечет, желток останется; ложка — аккуратно поддеть желток; пергаментная воронка — белок стечет вниз; пластиковая бутылка — втягивает желток; шумовка — белок проходит сквозь отверстия, желток остается. Практика покажет, какой способ удобнее.

Ранее сообщалось, что самая обычная сарделька способна испортить настроение, если ее оболочка намертво прилипает к фаршу. Но есть нехитрый способ, который избавляет от этой проблемы за пару секунд и делает трапезу куда приятнее. Он особенно выручает, когда нужно быстро накормить семью без лишней возни.

