Названа отрасль, где количество вакансий возросло на четверть

Логистическая отрасль нуждается в кадрах, разбирающихся в цифровых технологиях, число вакансий возросло на четверть, заявила NEWS.ru гендиректор логистической компании Мария Попова. По ее словам, компании в данной сфере сейчас «зажаты» на фоне дорогих кредитов под 25% и роста цен на топливо и склады.

Она подчеркнула, что недавно фирмы боролись за специалистов, но сейчас соискатели сами ищут работу. Уход с рынка иностранных брендов спровоцировал волну создания логистических компаний, однако текущие экономические условия привели к их массовой ликвидации, отметила эксперт.

Логистические компании зажаты со всех сторон: топливо и склады дорожают, а прибыль падает. С кредитами для бизнеса под 25% о развитии и новых сотрудниках можно забыть. Вдобавок ко всему упал импорт — и вот вам «идеальный шторм» для логистики. Но есть и другая причина — технологии. Автоматизация складов, интеллектуальные маршруты, чат-боты вместо диспетчеров и повсеместное использование искусственного интеллекта, — добавила Попова.

По ее словам, сейчас для логистической отрасли идеальный момент усилить свои команды качественно, а не количественно. Она подчеркнула, что компаниям стоит обратить внимание на людей с опытом работы в «цифре».

А сегодня вы можете взять людей с опытом на 30–50% выше, чем вам нужно. Обратите внимание на тех, кто разбирается в «цифре». Из-за кризиса с рынка ушли аналоговые спецы, зато появилось много кадров, которые разбираются в современных TMS и WMS и электронном декларировании. По актуальным данным, хорошие кадры будут доступны до середины 2026 года, а потом все начнет приходить в норму, — подытожила Попова.

