В Госдуме нашли способ помочь малому и среднему бизнесу Депутат Говырин: снижение порога входа в сделки даст бизнесу доступ к госзаказам

Снижение требований для участия новых поставщиков в закупках даст малому и среднему бизнесу доступ к госзаказам, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, на данный момент значительная часть роста закупок МСП приходится на уже освоившихся в системе подрядчиков.

Несмотря на заявления о росте доли закупок у малого и среднего бизнеса, сама структура этого роста вызывает все больше вопросов у участников рынка. Значительная часть роста приходится на подрядчиков, давно освоившихся в системе закупок. Для начинающих предпринимателей входной порог остается высоким. Если задача заключается в реальном расширении доступа бизнеса к госзаказу, возможно, стоит сосредоточиться не столько на формальном увеличении доли, сколько на снижении барьеров входа, — сказал Говырин.

Он предложил внедрить отдельные конкурсные процедуры для новых участников рынка, автоматическую преференцию при равенстве условий и единые понятные требования ко всем закупкам независимо от закона 44-ФЗ или 223-ФЗ. По словам депутата, эффективной мерой также станет упрощенный режим для микропредприятий.

На первый взгляд, статистика выглядит обнадеживающе, но за этими цифрами часто скрываются устойчивые практики, не способствующие открытой конкуренции. Например, крупные компании для участия в торгах создают формально подходящие под определение МСП структуры — дробят бизнес, используют аффилированных индивидуальных предпринимателей, оформляют фиктивное соответствие. Это снижает шансы настоящих малых компаний войти в рынок, — добавил Говырин.

Он отметил, что обязательная постоплата создает кассовые разрывы, а открытие специальных счетов, необходимость резервирования обеспечения и требования по банковскому сопровождению делают участие в закупке нецелесообразным. По словам депутата, Госдума прорабатывает пути решения этой проблемы, в частности, уже приняты законопроекты о снижении административных барьеров.

Даже с учетом цифровизации площадок многие предприниматели сталкиваются с трудностями в подаче документации, навигации по нормативным требованиям, а в случае необходимости — с громоздкими процедурами обжалования, которые постепенно устраняются. Если обжалование потребует привлечения специализированных юристов, то не всякое МСП сможет себе это позволить, — объяснил Говырин.

Ранее стало известно, что российских производителей могут обязать продавать до 25% производимой продукции на торгах. Под исключение подпадет только малый бизнес. Над соответствующим законопроектом Госдумы уже работают профильные ведомства, в том числе Минфин и Минэкономразвития.