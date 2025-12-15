Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 17:12

В Германии рассказали, как спасти экономику страны

Член АдГ Тилльшнайдер призвал отказаться от санкций против РФ ради экономики ФРГ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Чтобы восстановить экономику Германии, нужно отказаться от санкций против России, заявил NEWS.ru депутат от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в ландтаге Саксония-Анхальт Ханс-Томас Тилльшнайдер. По его словам, ФРГ следует возобновить закупки энергоносителей у Москвы.

Политика АдГ в отношении России определяется рядом бескомпромиссных требований: прекращение энергетических и других санкций против РФ, продолжение проекта «Северный поток», возобновление торговых отношений, диалог с Москвой по геополитическим вопросам и мир в Европе, — заявил Тилльшнайдер.

Он отметил, что Германия должна изменить свою энергетическую политику в целом.

Мы хотим положить конец поэтапному отказу от ядерной энергетики и так называемому энергетическому переходу. Мы будем производить ядерную энергию, отменим все специальные налоги на ископаемое топливо и отменим субсидии на солнечную и ветровую энергию, — сказал он.

Ранее в Германии взорвали градирни когда-то самой мощной атомной электростанции страны — АЭС Гундремминген в Баварии. Местные власти назвали это событие символом конца атомной эпохи и началом новой эры в энергетике.

Германия
Россия
альтернатива для Германии
экономика
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-депутат обманул бойца СВО и услышал суровый приговор
«Обезумевшие»: депутат о планах Германии увеличить число военных на Украине
Врач перечислила риски, которые могут возникнуть во время домашних родов
Раскрыт способ убийства режиссера Райнера и его жены
Умеров раскрыл ожидания Киева от переговоров с США
Поджигательницу машины СК России внесли в перечень террористов
Путин положил начало экспедициям по Донбассу
«Последняя карта»: раскрыт главный мотив аферы ЕС с российскими активами
В США рассказали о трудностях пилотов «летающих холодильников»
Путин поручил разработать единую линейку школьных учебников по географии
Письма Деду Морозу, операция, конфликт с Первым каналом: как живет Чумаков
«Абсолютная лажа»: военэксперт о подготовке ВСУ к наступлению на Купянск
Термин «слоп» стал словом года
Путин утвердил правовой статус Российского Красного Креста
Лавров раскрыл, для чего Европа использует украинский конфликт
Путин продлил на год полномочия правительства по противодействию санкциям
Росгвардейцы нашли напавшего на учительницу девятиклассника на полу
Минобороны отчиталось о победе над 10 дронами ВСУ
Российской сноубордистке разрешили выступить на Олимпиаде в 2026 году
В Германии раскрыли причину плохих отношений с Россией
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.