В Германии рассказали, как спасти экономику страны Член АдГ Тилльшнайдер призвал отказаться от санкций против РФ ради экономики ФРГ

Чтобы восстановить экономику Германии, нужно отказаться от санкций против России, заявил NEWS.ru депутат от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в ландтаге Саксония-Анхальт Ханс-Томас Тилльшнайдер. По его словам, ФРГ следует возобновить закупки энергоносителей у Москвы.

Политика АдГ в отношении России определяется рядом бескомпромиссных требований: прекращение энергетических и других санкций против РФ, продолжение проекта «Северный поток», возобновление торговых отношений, диалог с Москвой по геополитическим вопросам и мир в Европе, — заявил Тилльшнайдер.

Он отметил, что Германия должна изменить свою энергетическую политику в целом.

Мы хотим положить конец поэтапному отказу от ядерной энергетики и так называемому энергетическому переходу. Мы будем производить ядерную энергию, отменим все специальные налоги на ископаемое топливо и отменим субсидии на солнечную и ветровую энергию, — сказал он.

Ранее в Германии взорвали градирни когда-то самой мощной атомной электростанции страны — АЭС Гундремминген в Баварии. Местные власти назвали это событие символом конца атомной эпохи и началом новой эры в энергетике.