Чтобы восстановить экономику Германии, нужно отказаться от санкций против России, заявил NEWS.ru депутат от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в ландтаге Саксония-Анхальт Ханс-Томас Тилльшнайдер. По его словам, ФРГ следует возобновить закупки энергоносителей у Москвы.
Политика АдГ в отношении России определяется рядом бескомпромиссных требований: прекращение энергетических и других санкций против РФ, продолжение проекта «Северный поток», возобновление торговых отношений, диалог с Москвой по геополитическим вопросам и мир в Европе, — заявил Тилльшнайдер.
Он отметил, что Германия должна изменить свою энергетическую политику в целом.
Мы хотим положить конец поэтапному отказу от ядерной энергетики и так называемому энергетическому переходу. Мы будем производить ядерную энергию, отменим все специальные налоги на ископаемое топливо и отменим субсидии на солнечную и ветровую энергию, — сказал он.
Ранее в Германии взорвали градирни когда-то самой мощной атомной электростанции страны — АЭС Гундремминген в Баварии. Местные власти назвали это событие символом конца атомной эпохи и началом новой эры в энергетике.