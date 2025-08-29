Стало известно, сколько граждан доверяет Путину и его работе

Стало известно, сколько граждан доверяет Путину и его работе ФОМ: уровень доверия россиян Путину составляет 80%

Доверие президенту РФ Владимиру Путину выразили 80% россиян, говорится в исследовании фонда «Общественное мнение». При этом 81% опрошенных граждан высоко оценивают его работу на посту главы государства.

Социологи проводили опрос с 22 по 24 августа среди 1,5 тысячи жителей страны. Они отметили, что показатель доверия к Владимиру Путину остается стабильным на протяжении недели, удерживаясь на отметке 80%. Правительство, в свою очередь, получило положительную оценку от 55% респондентов. Работу главы кабмина Михаила Мишустина хорошо оценили 57% опрошенных.

Среди политических партий «Единая Россия» укрепила свои позиции, получив 43% поддержки (рост на 1 п. п.). КПРФ сохраняет 7% голосов, а ЛДПР — 9% поддержки, не изменив свои показатели. Партия «Справедливая Россия — За правду» увеличила свой рейтинг до 4% (плюс 1 п. п.), тогда как «Новые люди» показали небольшое снижение до 3% (минус 1 п. п.).

Ранее уровень доверия россиян, согласно опросу ФОМ, составил 78%. Опрос проводился в июле. Тогда 79% участников исследования положительно оценили работу главы государства.