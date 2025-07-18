Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78% россиян, свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение». Также большинство населения России — 79% — положительно оценивают работу Путина на должности главы государства.

Опрос проводился в период с 11 по 13 июля в 97 населенных пунктах 51 региона России, уточняется в сообщении. В исследовании участвовали 1,5 тысячи человек старше 18 лет.

Ранее помощник главы государства Владимир Мединский высказал мнение, что Путин знает историю лучше, чем многие узкие специалисты в данной области. Мединский признался, что российский лидер далеко не раз поражал его, и предположил, что именно знание истории делает выступления Путина на подобные темы столь интересными.

До этого китайское издание Asia Times сообщило, что угрозы президента США Дональда Трампа по Украине были проигнорированы лидером России. Они сомневаются, что Трамп готов действовать.

На минувшей неделе Путин заявил, что в разговоре с первым российским лидером Борисом Ельциным сказал ему о своей неготовности к обязанностям главы государства. По его словам, предложение занять место президента РФ было неожиданностью.