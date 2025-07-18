«Лучше многих из нас»: Мединский назвал впечатляющее качество Путина Мединский заявил, что Путин разбирается в истории лучше узких специалистов

Президент России Владимир Путин знает историю лучше, чем многие узкие специалисты в данной области, такое мнение высказал помощник главы государства Владимир Мединский. Он признался, что российский лидер далеко не раз поражал его. Мединский предположил, что именно знание истории делает выступления Путина на подобные темы столь интересными, передает KP.RU.

Президент разбирается в истории лучше многих из нас. В некоторых аспектах — лучше многих узких специалистов. Это, признаюсь, не раз меня поражало, — сказал помощник президента.

Что касается переписывания истории в других странах, продолжил Мединский, то Россия не может указывать им, как составлять учебники. Однако Москва работает над тем, чтобы история объединяла, а не разъединяла.

Ранее китайское издание Asia Times сообщило, что угрозы президента США Дональда Трампа по Украине были проигнорированы лидером России, фондовыми биржами и мировыми рынками из-за ослабления позиций хозяина Белого дома. Они сомневаются, что Трамп готов действовать.