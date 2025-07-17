Угрозы американского лидера Дональда Трампа вокруг украинского кризиса были проигнорированы президентом России Владимиром Путиным, фондовыми биржами и мировыми рынками по причине ослабления позиций главы Белого дома, пишет китайское издание Asia Times. Они сомневаются, что руководитель США готов действовать.

Положительная реакция рынка и отсутствие паники у российских официальных лиц говорят нам о большем, чем просто скептицизме в отношении готовности Трампа действовать, — говорится в материале.

Ранее американские журналисты заявили, что российское руководство проигнорировало ультиматум Вашингтона об урегулировании украинского кризиса за 50 дней и нанесла новый удар по территории Украины. Они напомнили о словах заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который назвал выдвинутые Трампом требования «театральным ультиматумом».

Кроме того, в американских СМИ отметили, что ультиматум Белого дома наделит ВС России стратегическим преимуществом над ВСУ. По мнению журналистов, российская армия сможет продвинуться на Сумском направлении.