В США заявили, что Кремль «проигнорировал угрозу» Трампа The Hill: Россия проигнорировала ультиматум Трампа и нанесла удар по Украине

Россия нанесла новый масштабный удар по Украине вопреки ультиматуму американского лидера Дональда Трампа об урегулировании конфликта за 50 дней, сообщает The Hill. По оценке издания, в Москве в целом «проигнорировали эту угрозу» президента США.

Россия нанесла еще один крупномасштабный удар по Украине в момент, когда на часах тикает 50-дневный срок, установленный президентом Трампом для введения более жестких санкций, — говорится в публикации.

В газете сослались на слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что Трамп выдвинул «театральный ультиматум».

Ранее Трамп пообещал, что Соединенные Штаты введут против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100%, в случае если не будет достигнута договоренность по конфликту на Украине. По его словам, также РФ и ее контрагентам грозят вторичные санкции, если сделка не будет заключена в течение примерно 50 дней.

Позже глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Трамп способен положить конец конфликту. По его словам, для этого американский лидер должен оказать давление на российского коллегу Владимира Путина. Ермак убежден, что если Китаю и Индии начнут угрожать санкции, они повлияют на Москву.