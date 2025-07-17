В офисе Зеленского раскрыли план остановить конфликт с помощью Трампа Ермак заявил, что давление Трампа на Путина остановит конфликт на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп способен положить конец конфликту на Украине, такое мнение высказал глава офиса президента страны Владимира Зеленского Андрей Ермак. По его словам, которые приводит «РБК-Украина», для этого американский лидер должен оказать давление на российского коллегу Владимира Путина. Ермак убежден, что если Китаю и Индии начнут угрожать санкции, они повлияют на Москву.

Только экономическое давление может заставить Путина остановиться. Если Китай и Индия — главные покупатели российской нефти — окажутся под угрозой новых санкций, они начнут давить на Кремль, — заявил глава офиса президента Украины.

Ранее подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что власти Украины продолжают боевые действия, слепо надеясь на чудо. По его словам, для них разумнее было бы прекратить убийства и избежать потери еще больших территорий.

До этого полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон призвал отстранить президента Украины Владимира Зеленского от должности до того, как начнутся переговоры. По его словам, украинцы сами должны решить, будет ли главу их государства ждать летальный исход.