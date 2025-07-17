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17 июля 2025 в 07:55

В США посоветовали Украине сделать разумный выбор

Подполковник Дэвис призвал Украину согласиться на мирный договор с Россией

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Власти Украины продолжают боевые действия, слепо надеясь на чудо, заявил подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале. По его словам, для них разумнее было бы прекратить убийства и избежать потери еще больших территорий.

Они продолжают воевать, просто надеясь на какие-то изменения, что ужасно, так как это мешает сделать разумный выбор в пользу урегулирования конфликта путем переговоров на условиях России, хотя и невыгодных сейчас. Тем не менее это остановило бы убийства и потерю еще большей территории, — сказал подполковник.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о готовности «продолжать говорить с Россией в любое время и в любом месте». Он прокомментировал слова представителя Кремля Дмитрия Пескова, что Киев следует побудить продолжить прямые переговоры. Сибига отметил важность обсуждения перемирия.

До этого полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон призвал отстранить президента Украины Владимира Зеленского от должности до того, как начнутся переговоры. По его словам, украинцы сами должны решить, будет ли главу их государства ждать летальный исход.

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