В США предложили украинцам «позаботиться» о Зеленском Полковник Уилкерсон: Зеленского нужно отстранить до новых переговоров с Россией

Президента Украины Владимира Зеленского необходимо отстранить от должности до того, как начнется очередной раунд российско-украинских переговоров, заявил полковник Вооруженных сил США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По его словам, жители Украины сами должны решить, будет ли главу их государства ждать летальный исход или нет.

Я думаю, что от Зеленского нужно избавиться до того, как такая инициатива будет осуществлена. И было бы лучше, если бы украинцы позаботились о Зеленском — с летальным исходом или без. И украинцы, похоже, склоняются к первому варианту, — сказал Уилкерсон.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил в беседе с NEWS.ru, что Запад заставил Владимира Зеленского выбрать между конфликтом с Россией и ликвидацией. По его словам, украинский лидер давно нарушил свои обещания о мире, следуя указаниям западных кураторов.

До этого британский аналитик Александр Меркурис заявил, что появились тревожные данные о подготовке к срочному вывозу Зеленского из Киева. По его словам, существует масштабный план эвакуации главы страны и всего правительства.