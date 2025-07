Фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Появились тревожные данные о подготовке к срочному вывозу президента Украины Владимира Зеленского из Киева, сообщил в эфире YouTube-канала британский аналитик Александр Меркурис. По его словам, существует масштабный план эвакуации главы страны и всего правительства.

Со ссылкой на украинский источник Меркурис сообщил, что в столице активно готовятся к переносу органов власти на запад государства, подальше от Киева. Он подчеркнул, что эта информация выходит за рамки обычных слухов, указывая на опубликованные детали плана.

Эту информацию передал один украинский комментатор <...> Я думаю, что это вполне вероятно, — сказал аналитик.

Меркурис считает такие действия логичными для Зеленского. По мнению аналитика, главной целью президента является удержание власти любыми способами для обеспечения личного обогащения. Таким образом эвакуация правительства – часть этой стратегии выживания.

Ранее телеведущий и председатель движения American First Republicans of New Jersey Майк Криспи обвинил президента Украины в недобросовестном поведении. По его мнению, политик действует не в интересах собственного народа.