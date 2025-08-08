Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 10:44

Часть российских регионов избавили от миллиардных кредитов

Правительство РФ списало 12 регионам более 29 млрд рублей

Здание правительства РФ Здание правительства РФ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российское правительство списало задолженность по бюджетным кредитам 12 регионам, следует из распоряжения, опубликованного на официальном сайте кабмина. Общая сумма списания достигает более 29 млрд рублей.

В 2025 году еще 12 регионов получили возможность списания до двух третей задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму более 29 миллиардов рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — сказано в сообщении.

Списания затронули Республику Коми, Мордовию, Чувашию, Краснодарский край, Архангельскую, Волгоградскую, Ивановскую, Нижегородскую, Омскую, Тамбовскую, Тульскую и Ульяновскую области.

Объем списания равен сумме, которую регионы вложили в модернизацию ЖКХ, переселение людей из аварийного жилья и обновление транспорта. Средства направлялись также на развитие опорных населенных пунктов и реализацию новых инвестпроектов. Кроме того, деньги пошли на поддержку промышленности, гарантийных и микрофинансовых организаций и бизнеса с налоговыми льготами.

Ранее Сергей Миронов заявил, что необходимо отменить лимиты по кредитам, из-за которых банки массово отказывают заемщикам в каникулах, и расширить основания для их предоставления. Он подчеркнул, что кредиторов следует обязать снижать ставки по выданным займам вслед за ключевой ставкой ЦБ, которая за последние месяцы упала на 3%, однако банки по-прежнему пересматривают условия крайне редко.

ЖКХ
кредиты
долги
правительство
