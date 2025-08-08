Часть российских регионов избавили от миллиардных кредитов

Российское правительство списало задолженность по бюджетным кредитам 12 регионам, следует из распоряжения, опубликованного на официальном сайте кабмина. Общая сумма списания достигает более 29 млрд рублей.

В 2025 году еще 12 регионов получили возможность списания до двух третей задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму более 29 миллиардов рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — сказано в сообщении.

Списания затронули Республику Коми, Мордовию, Чувашию, Краснодарский край, Архангельскую, Волгоградскую, Ивановскую, Нижегородскую, Омскую, Тамбовскую, Тульскую и Ульяновскую области.

Объем списания равен сумме, которую регионы вложили в модернизацию ЖКХ, переселение людей из аварийного жилья и обновление транспорта. Средства направлялись также на развитие опорных населенных пунктов и реализацию новых инвестпроектов. Кроме того, деньги пошли на поддержку промышленности, гарантийных и микрофинансовых организаций и бизнеса с налоговыми льготами.

