В Раде сообщили о наказании военкомов за невыполнение плана по мобилизации Евтушок: сотрудников ТЦК отправляли на фронт за малое число мобилизованных

На Украине действовала жесткая система планов по мобилизации, за невыполнение которых сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) отправляли на фронт, сообщил депутат Верховной рады Сергей Евтушок в эфире телеканала «Новости Live». По его словам, такая практика была распространена по всей стране.

В ТЦК работает четкий алгоритм — [устанавливают] показатели, которые они должны выполнять. <...> Ранее действовала такая схема: если ТЦК не обеспечивает надлежащий процент по мобилизационным мероприятиям, такие сотрудники отправлялись в зону боевых действий, — сказал он.

Ранее в Черновцах сотрудники ТЦК задержали священника Украинской православной церкви (УПЦ). Инцидент произошел 7 августа и вызвал большой резонанс. По данным источника, задержание имело признаки похищения.

До этого уполномоченный по вопросам защиты прав военнослужащих Вооруженных сил Украины Ольга Решетилова заявила, что сотрудников территориальных центров комплектования необходимо убрать с улиц. Она объяснила это неспособностью военкомов держать себя в руках. Решетилова убеждена, что они не могут мирно решать конфликты с гражданскими.