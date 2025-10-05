В США рассказали, какой сюрприз Вашингтон приготовил Киеву Аналитик Макговерн: США никогда не отдадут Tomahawk Украине

Американские ракеты Tomahawk не появятся на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По его словам, постоянно ведущиеся разговоры на этот счет останутся лишь разговорами.

К тому же у США нет этих ракет в запасе, и я не уверен, что вообще существуют такие ракеты с ядерными возможностями, которые Вашингтон мог бы передать Украине, — сказал он.

Макговерн предположил, что на Украине нет специалистов, способных управлять этими ракетами. Соединенные Штаты заявили о возможной поставке их Киеву лишь для того, чтобы лишний раз получить одобрение «европейских друзей», уверен он.

Газета The Wall Street Journal сообщила о планах президента США Дональда Трампа передать Украине ракеты средней дальности для нанесения ударов вглубь России. Издание также пишет, что американский лидер разрешил передавать ВСУ разведданные и призывает союзников по НАТО предпринять такие же шаги, это якобы обеспечит максимальный эффект от использования мощного оружия, которое могло бы поразить больше целей.

2 октября президент Украины Владимир Зеленский информировал, что затрагивал вопрос ударов дальнобойным оружием по РФ на переговорах с Трампом в сентябре. По данным украинского лидера, сейчас ситуация зависит от решения республиканца.