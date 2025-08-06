Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 18:36

На Украине потребовали убрать с улиц сотрудников ТЦК

Украинский омбудсмен Решетилова призвала убрать с улиц сотрудников ТЦК

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) необходимо убрать с улиц, такое мнение в интервью «Общественному радио» высказала уполномоченная по вопросам защиты прав военнослужащих Вооруженных сил Украины Ольга Решетилова. Она объяснила это неспособностью военкомов держать себя в руках. Решетилова убеждена, что они не могут мирно решать конфликты с гражданскими.

Прежде всего <...> нам нужно убрать военнослужащих военкоматов с улиц. Они не должны общаться с военнообязанными. Потому что они не обучены это делать <...>. Нет времени отбирать их или оценивать их психологическое состояние, — сказала омбудсмен.

Решетилова добавила, что сотрудников ТЦК следовало обучить работе с гражданскими. Кроме того, важно проводить психологический отбор. Омбудсмен также признала, что самим военкоматам необходима реформа, однако времени на это уже не осталось.

Ранее европейское издание European Conservative обратило внимание, что жители Украины все хуже относятся к администрации президента Владимира Зеленского. Граждане больше не боятся выходить на протесты и бороться с насильственной мобилизацией.

Украина
ТЦК
военкомы
военкоматы
мобилизация
