В Европе признали недовольство Зеленским на Украине European Conservative: украинцы все хуже относятся к Зеленскому

Жители Украины все хуже относятся к администрации президента Владимира Зеленского, обратило внимание европейское издание European Conservative. По словам журналистов, граждане больше не боятся выходить на протесты и бороться с насильственной мобилизацией.

Общественные настроения на Украине по отношению к конфликту и администрации Зеленского меняются быстрее, чем Киев успевает должным образом отреагировать, — говорится в публикации.

Авторы материала добавили, что украинцы возмещают весь гнев на сотрудниках ТЦК, которые неоднократно проявляли к призывникам жестокость. Нередко их действия заканчивались гибелью граждан. Журналисты также признали, что на Украине ежедневно мобилизуют людей с серьезными нарушениями прав человека.

Возможно, самое странное во всей этой ситуации — тот факт, что Евросоюз продолжает хранить об этом молчание, — заключили обозреватели.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Зеленский «побаивается» националистов и поэтому «прикармливает» их. В частности, радикалы получили от него практически официальное разрешение на разграбление храмов православной церкви на Украине.