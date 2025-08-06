Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 16:19

В Европе признали недовольство Зеленским на Украине

European Conservative: украинцы все хуже относятся к Зеленскому

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители Украины все хуже относятся к администрации президента Владимира Зеленского, обратило внимание европейское издание European Conservative. По словам журналистов, граждане больше не боятся выходить на протесты и бороться с насильственной мобилизацией.

Общественные настроения на Украине по отношению к конфликту и администрации Зеленского меняются быстрее, чем Киев успевает должным образом отреагировать, — говорится в публикации.

Авторы материала добавили, что украинцы возмещают весь гнев на сотрудниках ТЦК, которые неоднократно проявляли к призывникам жестокость. Нередко их действия заканчивались гибелью граждан. Журналисты также признали, что на Украине ежедневно мобилизуют людей с серьезными нарушениями прав человека.

Возможно, самое странное во всей этой ситуации — тот факт, что Евросоюз продолжает хранить об этом молчание, — заключили обозреватели.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Зеленский «побаивается» националистов и поэтому «прикармливает» их. В частности, радикалы получили от него практически официальное разрешение на разграбление храмов православной церкви на Украине.

Европа
Украина
украинцы
Владимир Зеленский
ТЦК
призывники
мобилизация
военкомы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции
Белорусская туристка погибла при сплаве в Бурятии
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 августа, дожди и аллергены
Специалисты оценили опасность извержения Ключевского вулкана
В Новороссийске объявили тревогу из-за безэкипажных катеров
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.