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06 августа 2025 в 13:11

«Он их прикармливает»: в МИД России раскрыли, чего боится Зеленский

Мирошник сообщил, что Зеленский побаивается радикалов и утраты награбленного

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский «побаивается» националистов, и поэтому их «прикармливает», выразил мнение в беседе с NEWS.ru посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. В частности, украинские радикалы получили от него практически официальное разрешение на разграбление храмов православной церкви на Украине, за погромами в которых стоят, отметил Мирошник.

На сегодняшний день радикалы получили много наделов на кормление, например, разрешение на разграбление соборов Украинской Православной Церкви. Это, с одной стороны, наступление на веру, а с другой подкормка для украинских радикалов. Он их прикармливает, — считает Мирошник.

Однако от радикалов, по его мнению, Зеленский зависим в меньшей степени, чем от западных структур. В настоящее время украинский президент выстраивает систему, при которой ему удастся выжить и не потерять награбленное в условиях военных действий, выразил мнение собеседник. Мирошник добавил, что был лично знаком с Зеленским и отзывается о нем как эгоцентричном человеке с ущемленным самолюбием.

Выстраивает систему, при которой он смог бы выжить и не потерять то, что успел награбить... Сейчас контроль над Зеленским перехватывают европейцы, а именно британцы, они его политическая крыша, надежда на финансирование и упование на спасение, если что, — резюмировал собеседник.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Зеленский волнуется из-за визита спецпосланника главы США Стива Уиткоффа в Москву. По словам Соскина, ставки украинского лидера падают, а он сам «мечется и бегает».

Экс-министр иностранных дел Австрии, а ныне руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ, Карин Кнайсль не исключила скорой замены президента Украины. По ее мнению, это может произойти уже до конца лета.

Родион Мирошник
МИД РФ
Владимир Зеленский
Специальная военная операция
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