«Он их прикармливает»: в МИД России раскрыли, чего боится Зеленский Мирошник сообщил, что Зеленский побаивается радикалов и утраты награбленного

Президент Украины Владимир Зеленский «побаивается» националистов, и поэтому их «прикармливает», выразил мнение в беседе с NEWS.ru посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. В частности, украинские радикалы получили от него практически официальное разрешение на разграбление храмов православной церкви на Украине, за погромами в которых стоят, отметил Мирошник.

На сегодняшний день радикалы получили много наделов на кормление, например, разрешение на разграбление соборов Украинской Православной Церкви. Это, с одной стороны, наступление на веру, а с другой подкормка для украинских радикалов. Он их прикармливает, — считает Мирошник.

Однако от радикалов, по его мнению, Зеленский зависим в меньшей степени, чем от западных структур. В настоящее время украинский президент выстраивает систему, при которой ему удастся выжить и не потерять награбленное в условиях военных действий, выразил мнение собеседник. Мирошник добавил, что был лично знаком с Зеленским и отзывается о нем как эгоцентричном человеке с ущемленным самолюбием.

Выстраивает систему, при которой он смог бы выжить и не потерять то, что успел награбить... Сейчас контроль над Зеленским перехватывают европейцы, а именно британцы, они его политическая крыша, надежда на финансирование и упование на спасение, если что, — резюмировал собеседник.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Зеленский волнуется из-за визита спецпосланника главы США Стива Уиткоффа в Москву. По словам Соскина, ставки украинского лидера падают, а он сам «мечется и бегает».

Экс-министр иностранных дел Австрии, а ныне руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ, Карин Кнайсль не исключила скорой замены президента Украины. По ее мнению, это может произойти уже до конца лета.