В Европе спрогнозировали, когда Зеленского заменят на другого президента Кнайсль: Запад заменит Зеленского на другого президента до конца лета

Экс-министр иностранных дел Австрии, а ныне руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ, Карин Кнайсль в беседе с РИА Новости не исключила скорой замены Владимира Зеленского на посту президента Украины. По ее мнению, это может произойти уже до конца текущего лета.

Подобный сценарий развития событий для Зеленского стал возможен, особенно на фоне недавней встречи представителей США, Британии и Украины в Альпах, заявила Кнайсль. Она подчеркнула, что предсказать конкретного преемника сложно, отметив, что все участвовавшие во встрече украинские чиновники в значительной степени подвержены влиянию западных деятелей.

Заменят ли скоро Зеленского? Я не исключаю этого <…>. Я уже говорила, что это может произойти до конца лета, — сказала Кнайсль.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Президентские выборы на Украине в этом году были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам политик назвал их «несвоевременными».

Ранее СВР сообщила, что представители западных стран провели тайные переговоры с украинскими чиновниками об отстранении Зеленского от власти. По данным разведки, встреча с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя ГУР Кирилла Буданова и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного прошла на одном из альпийских курортов. Ермак и Буданов поддержали это решение, получив гарантии сохранения своих должностей и влияния на будущие кадровые назначения.