Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 11:49

«Труп на троне»: Арестович раскрыл, чем закончится конфликт на Украине

Арестович: конфликт на Украине продолжится до исчерпания проекта «анти-Россия»

Алексей Арестович Алексей Арестович Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Активная фаза боевых действий продлится до полного исчерпания проекта «Украина как анти-Россия», заявил экс-советник офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексей Арестович в своем Telegram-канале. По его оценкам, на это потребуется еще полтора-два года. Политик отметил, что именно в этом идеологическом противостоянии кроется коренная причина конфликта.

Оценивая перспективы урегулирования, Арестович заявил, что скептически оценивает возможность быстрого прекращения конфликта, даже если будут предприняты миротворческие усилия со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Он выразил уверенность, что мировые инициативы вызовут «много шума», но окажутся малоэффективными.

Будет она (борьба. — NEWS.ru) идти до полного (катастрофического) исчерпания (анти)проектности, что означает технически отсутствие больше людей, желающих идти за нее в бой. Это еще годика полтора-два (при сохранении нынешних тенденций), — написал он.

Бывший соратник Зеленского напомнил, что условия России по прекращению конфликта остаются неизменными с июня 2024 года, и их принятие означало бы смерть для «майданного проекта». При этом он охарактеризовал нынешнюю украинскую государственность как «труп, который сидит на цивилизационном троне», а главным бенефициаром этого проекта назвал президента страны Владимира Зеленского.

Ранее Арестович заявил, что под контроль России могут перейти до 12 областей Украины, если Киев не подпишет мирное соглашение с Москвой. По его словам, если нынешний глава страны на это согласится, то перемирие может не признать бывший главком ВСУ Валерий Залужный, которого называют возможной заменой Зеленскому на президентской посту.

Украина
Россия
СВО
конфликты
Алексей Арестович
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщина выиграла в лотерею и полгода судилась за призовые миллионы долларов
Политолог оценил шансы подписания мира между Арменией и Азербайджаном
Ученый раскрыл нюанс появления астероида над Иркутской областью
Вынесли почти 5 млн рублей. Ограбление «Почты России» в Москве: подробности
Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА
Мэр Сочи Прошунин обратился к жителям с экстренным сообщением
К экс-министру обороны Украины пришли силовики с обыском
ФАС выявила картели по всей стране
Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор
Россияне преподали урок свистевшим девушкам мигрантам
Раскрыта возможная дата встречи Путина и Трампа
В Раде сообщили о наказании военкомов за невыполнение плана по мобилизации
Названо имя человека с зарплатой $250 млн
Галкина сбила машина в Латвии? Последствия, травмы, гипс
«Это предательство»: Саакашвили обвинили в нанесении тяжелого ущерба Грузии
Женщин предупредили, чем грозит курение во время грудного вскармливания
Глава армянской церкви поехал в США
Российская певица назвала Кадышеву фриком
Рим исключили из числа площадок для встречи Путина и Трампа
Два индийца несколько километров тащили на спине 200-килограммовую корову
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов
Общество

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!
Общество

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.