«Труп на троне»: Арестович раскрыл, чем закончится конфликт на Украине Арестович: конфликт на Украине продолжится до исчерпания проекта «анти-Россия»

Активная фаза боевых действий продлится до полного исчерпания проекта «Украина как анти-Россия», заявил экс-советник офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексей Арестович в своем Telegram-канале. По его оценкам, на это потребуется еще полтора-два года. Политик отметил, что именно в этом идеологическом противостоянии кроется коренная причина конфликта.

Оценивая перспективы урегулирования, Арестович заявил, что скептически оценивает возможность быстрого прекращения конфликта, даже если будут предприняты миротворческие усилия со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Он выразил уверенность, что мировые инициативы вызовут «много шума», но окажутся малоэффективными.

Будет она (борьба. — NEWS.ru) идти до полного (катастрофического) исчерпания (анти)проектности, что означает технически отсутствие больше людей, желающих идти за нее в бой. Это еще годика полтора-два (при сохранении нынешних тенденций), — написал он.

Бывший соратник Зеленского напомнил, что условия России по прекращению конфликта остаются неизменными с июня 2024 года, и их принятие означало бы смерть для «майданного проекта». При этом он охарактеризовал нынешнюю украинскую государственность как «труп, который сидит на цивилизационном троне», а главным бенефициаром этого проекта назвал президента страны Владимира Зеленского.

Ранее Арестович заявил, что под контроль России могут перейти до 12 областей Украины, если Киев не подпишет мирное соглашение с Москвой. По его словам, если нынешний глава страны на это согласится, то перемирие может не признать бывший главком ВСУ Валерий Залужный, которого называют возможной заменой Зеленскому на президентской посту.