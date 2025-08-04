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04 августа 2025 в 16:37

Арестович раскрыл, сколько областей рискует потерять Украина

Арестович: Россия может занять до 12 областей Украины

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Под контроль России могут перейти до 12 областей Украины, если Киев не подпишет мирное соглашение с Москвой, заявил экс-советник офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексей Арестович на YouTube. По его словам, если нынешний глава страны на это согласится, то перемирие может не признать бывший главком ВСУ Валерий Залужный, которого называют возможной заменой Зеленскому на президентской посту.

Что будет дальше с Украиной? Дальше в другом вертолете из Лондона прилетает Залужный, садится на трон. И что? И он не захочет признавать сделку. А раз так, то Россия заявит, что может занять 6, 8 или 12 областей, — сказал Арестович.

Ранее политолог и историк Владимир Скачко заявил, что переход экс-советника офиса Зеленского в оппозицию к нынешнему руководству страны связан с его намерением оставаться в политическом поле Украины, так как он больше нигде и никому не нужен. Киев наложил санкции на Арестовича, так как представители украинской власти могут его опасаться, отметил эксперт.

Украина
Россия
области
Алексей Арестович
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